شراكة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تتيح 250 ألف رحلة لـ 11 مليون مسافر

كشف بيان صادر عن «طيران الإمارات»، أمس، عن مرور خمس سنوات خلال نوفمبر الجاري، على تفعيل شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» شراكتهما الواسعة، وتوحيد جهودهما لتقديم خيارات سفر للمتعاملين في العالم.

وأفاد البيان بأن شبكة المسارات المشتركة للناقلتين توسعت بشكل كبير، ما أتاح لأكثر من 11 مليون متعامل مواصلة سفرهم بسلاسة على أكثر من 250 ألف رحلة منذ إطلاق الشراكة في عام 2017.

وأضاف البيان أن فوائد الشراكة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تقود النموذج المعتاد لمشاركة الرموز، وتشمل الآن تكاملاً للشبكة، وتحسيناً لجداول الرحلات، وسلاسة الانتقال في مطار دبي الدولي بين المبنيين (2) و(3)، ونقل الأمتعة على كامل خط الرحلة.

ووفقاً للبيان، فإنه يمكن للمتعاملين الوصول إلى 215 وجهة في 98 دولة عبر دبي، مع توافر خيارات للسفر على أكثر من 250 رحلة رمز مشترك.

كما يستطيع المتعاملون مع «طيران الإمارات» حجز رحلاتهم إلى أكثر من 80 وجهة فريدة لـ«فلاي دبي»، في حين يتوافر لمتعاملي «فلاي دبي» الاختيار من بين أكثر من 99 وجهة للسفر مع «طيران الإمارات».

وذكرت «طيران الإمارات» بأن أكثر من 8.5 ملايين عضو تمكنوا من الاستمتاع بمزايا «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين المشترك بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، حيث كسبوا 150 مليار ميل «سكاي واردز» في السنوات الخمس الماضية من خلال الشراكة.

وينتقل شهرياً أكثر من 270 ألف مسافر على رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» اللتين تواصلان إضافة المزيد من الرحلات إلى جداولهما، ما يوفر للمتعاملين مزيداً من المرونة. وبحسب البيان، تستثمر «طيران الإمارات» أكثر من ملياري دولار في برنامج شامل لتحديث 120 طائرة، وتجهيزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وتوفير قوائم طعام أفضل، وخيارات أكثر استدامة.

بدورها، طرحت «فلاي دبي» مقعداً جديداً في درجة الأعمال يوفر راحة أكبر على رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى، كما وسّعت أسطولها إلى 70 طائرة «بوينغ 737»، وستعدّل عدداً من طائراتها، إضافة إلى تجهيز طائراتها المستقبلية بمقاعد درجة الأعمال الجديدة.