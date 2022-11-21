دبي للذهب تطلق التداول على سبائك الذهب من "سام للمعادن الثمينة"

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم عن إتاحتها المجال للبدء بتداول سبائك الذهب والفضة من شركة سام للمعادن الثمينة في البورصة ودار المقاصة التابعة لها، وذلك في إطار مواصلتها دعم الأعضاء بتزويدهم بمجموعة واسعة من منتجات السبائك المبتكرة عالية الجودة.

وتعد شركة سام للمعادن الثمينة، مصفاة معادن ثمينة ذكية تستند إلى مفاهيم الابتكار. وتمثل الشركة المعروفة على نطاق عالمي مع منشآت متقدمة في كلٍّ من دبي ومصر، معياراً رئيسياً لما ينبغي أن تكون عليه مصافي الذهب والفضة، وذلك من خلال استخدام أكثر العمليات الكيميائية تقدماً لتكرير وتنقية كميات الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى. وقد بات من الممكن لأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع، من خلال إطلاق تداول سبائك الذهب والفضة من شركة سام للمعادن الثمينة في البورصة، البدء بتداول منتجات الشركة بكل أمان وطمأنينة، وذلك باستخدام منصة البورصة ودار المقاصة التابعة لها.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "تواصل بورصة دبي للذهب والسلع العمل على توسيع عملياتها من خلال بناء شراكات جديدة، وتزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمنتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة. وتعد شركة سام للمعادن الثمينة مصفاة عالمية المستوى، وهي حاصلة على معيار الإمارات للتسليم الجيد لسبائك الذهب والفضة، ويسرنا جداً أن يتم تداول منتجاتها ومقاصتها من خلال بورصة دبي للذهب والسلع. وتعد شراكتنا مع سام للمعادن الثمينة مهمة جداً لدعم أحجام التداول في أسواق الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للخدمات المالية وتداول السلع، وخاصة الذهب والفضة."

وتعد شركة سام للمعادن الثمينة التي تتخذ من دبي، مدينة الذهب، مقراً رئيسياً لها، واحدة من أكبر مصافي الذهب والفضة في الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بعضوية بورصة دبي للذهب والسلع منذ مايو 2021. وكانت الشركة قد حصلت على معيار الإمارات للتسليم الجيد لسبائكها الفضية في عام 2021، كما حصلت على هذا المعيار لسبائكها الذهبية في يوليو 2022.

من جانبه، قال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة سام للمعادن الثمينة: "نحن مصفاة معادن ثمينة مقرها الإمارات العربية المتحدة، نلتزم بأعلى المعايير في استخدام معرفتنا الواسعة جداً في هذه الصناعة، ونلتزم في عملياتنا بأشد المعايير الأخلاقية، ومبادئ التوريد المسؤول. ويمثل لنا تداول منتجاتنا في بورصة مرموقة مثل بورصة دبي للذهب والسلع شهادة مهمة للغاية على الجودة الاستثنائية لمنتجاتنا، فضلاً عن أن ذلك يشير بشكل واضح إلى تنامي الطلب بسرعة ملحوظة على سبائكنا من الذهب والفضة. ونحن نأمل بأن نساهم في دعم بورصة دبي للذهب والسلع في تزويد المشاركين في السوق بمنتجات عالية الجودة، وتعزيز أحجام التداول في أسواق الذهب والفضة".