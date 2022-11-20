«اتصالات» و«دو»: اشتراكات مجانية وخصومات على خدمات من دون رسوم مسبقة بمناسبة كأس العالم

طرح مشغلا الاتصالات في الدولة، شركة «اتصالات من إي أند» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عروضاً بمناسبة انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر 2022، تتضمن خصومات على رسوم الاشتراك في باقات منزلية وقنوات رياضية واشتراكات مجانية في قنوات ترفيهية ورياضية وتركيب مجاني وخدمات من دون تأمين ومن دون دفع أي رسوم مقدماً.

وتفصيلاً، قالت «اتصالات من إي أند»، على موقعها الإلكتروني، إنها توفر خصماً بنسبة 15% على الاشتراك في قنوات

(BeIN Max) من (1 إلى 6)، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر لمتابعة التغطية الكاملة لبطولة كأس العالم قطر 2022، موضحة أن (المشترك) سيدفع 700 درهم، بدلاً من السعر الأصلي البالغ 825 درهماً، فضلاً عن اشتراك مجاني لمدة شهرين في قنوات (beIN Premium)، التي تضم 47 قناة ترفيهية ورياضية.

وأوضحت «اتصالات» أنها توفر كذلك للمشتركين، لفترة محدودة، وفراً يصل إلى 1000 درهم، عند الاشتراك في (eLife Ultra)، ويتضمن اشتراكاً لمدة 12 شهراً، مع ثلاثة أشهر مجانية، فضلاً عن عرض يتضمن توفير خدمة إنترنت لاسلكي منزلي، بسعر يبدأ من 199 درهماً شهرياً، من دون تأمين أو دفع أي رسوم مقدماً.

من جانبها، قالت «دو»، على موقعها الإلكتروني، إنها طرحت، بمناسبة كأس العالم، عرضاً على الباقات المنزلية، يتضمن خصماً بنسبة 20% على رسوم الاشتراك الشهرية لمدة ستة أشهر، من دون تأمين، مع تركيب مجاني عند الاشتراك عبر الإنترنت، ما يوفر 400 درهم للمشترك، فضلاً عن اشتراك مجاني في «أمازون برايم» لمدة 12 شهراً، وهو برنامج اشتراك مدفوع من «أمازون»، يوفر للمستخدمين حق الوصول إلى خدمات إضافية، تشمل خدمات سريعة ومشاهدة أفلام ومسلسلات وألعاباً وموسيقى.