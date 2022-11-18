«مطارات دبي»: خدمة ذكية لدفع رسوم مواقف السيارات عبر «المحمول»

أطلقت مؤسسة مطارات دبي، بالتعاون مع «مواقف»، خدمة «امسح.. ادفع.. غادر»، للدفع عبر الهاتف المحمول، والتي تهدف إلى تسهيل عملية دفع رسوم مواقف السيارات في مطار دبي الدولي (DXB) وجعلها أكثر سلاسة.

وأفادت «مطارات دبي»، في بيان، بأنه من خلال خدمة «امسح.. ادفع.. غادر»، فإنه يمكن لمستخدمي موقف سيارات مطار دبي الدولي، مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على تذكرة دخول موقف السيارات الخاص بهم، ليتم توجيههم إلى بوابة الدفع، حيث يمكنهم اختيار واحدة من طرق الدفع الآمنة الثلاث: «فيزا»، «ماستر كارد»، و«آبل باي» لإتمام المعاملة.

ولفتت إلى أنه تتاح للمستخدمين بعد إتمام المعاملة، مدة 10 دقائق للخروج من حاجز البوابة، وبذلك لن يحتاج مستخدمو مواقف السيارات إلى زيارة أي موقع إلكتروني، أو التسجيل عبر الإنترنت، أو تنزيل أي تطبيق للهواتف الذكية، حتى يتمكنوا من استخدام خدمة «امسح.. ادفع.. غادر».

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات دبي»، يوجين باري، إن «إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يأتي في إطار حرص (مطارات دبي) على العمل باستمرار وعن كثب مع جميع شركائها، للارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع نقاط تقديم الخدمة في مطار دبي الدولي».

وأشارت «مطارات دبي» إلى أنه وإضافة إلى خيار الدفع الجديد، عبر الهاتف المحمول المتاح في جميع مواقف السيارات في مطار دبي الدولي، فإن آلات الدفع الحالية لمواقف السيارات ستبقى متاحة أيضاً، خيار دفع بديلاً لمستخدمي مواقف السيارات.