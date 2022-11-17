«باينانس» تحصل على تصريح تقديم خدمات مالية في «سوق أبوظبي»

أعلنت «باينانس»، المزود العالمي لخدمات الـ«بلوك تشين» أمس، عن حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود «باينانس» لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط حيث سيمكنها هذا التصريح من توفير خدمات الحفظ الأمين للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التصريح، بحسب شروط وأحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، قدمت الإطار التنظيمي الشامل الأول من نوعه والمخصص للأصول الافتراضية في العالم خلال عام 2018 لوضع قواعد تنظيمية تستفيد منها الشركات العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز ودعم تحول النمو الاقتصادي في أبوظبي، إذ عزز سوق أبوظبي العالمي مكانته مركزاً عالمياً رائداً ومنصة أعمال لأنشطة الأصول الافتراضية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، في بيان، إن «حصول (باينانس) على تصريح تقديم خدمات مالية يمكّنها من عرض منتجاتها وخدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفق إطارنا التنظيمي للأصول الافتراضية».