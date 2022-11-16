«تيكوم» توزّع أرباحاً نقدية مرحلية بـ 200 مليون درهم

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز «TECOM»، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن موافقة مساهميها على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي في الخامس من يوليو 2022.

وأفادت المجموعة في بيان بأن توزيعات الأرباح النقدية تتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً في نشرة اكتتابها، والتي تنص على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على المساهمين على شكل دفعات نصف سنوية حتى أكتوبر 2025، لافتة إلى أن جميع القرارات المتعلقة بتوزيعات الأرباح النقدية المستقبلية، تخضع لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، إن المجموعة تواصل أداءها القوي منذ بداية العام، انسجاماً مع الارتفاع الملحوظ في مستوى الطلب بسوق العقارات التجارية والصناعية في إمارة دبي، ما يعكس الازدهار الاقتصادي بالدولة المدعوم بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة النمو والتميز، وتسهيل مزاولة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

وأضاف آل مالك: «بالإشارة إلى توصية مجلس إدارة المجموعة، وبعد الحصول على موافقة المساهمين، يسرنا إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية، وذلك وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح المُعلنة في نشرة الاكتتاب».

يُذكر أن «مجموعة تيكوم» سجلت أداءً مالياً قوياً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 51% على أساس سنوي، ليصل إلى 639 مليون درهم.

كما بلغت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، التي تمثل مقياساً للنقد الناتج عن العمليات 864 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة (1.228 مليار درهم على مدى الـ12 شهراً الماضية)، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، ما يدل على نجاح النهج الذي تعتمده المجموعة في تحقيق إيرادات عالية الجودة وسط استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.

توزيعات متوقعة

من المتوقع أن توزع «مجموعة تيكوم» أرباحاً نقدية كما يلي:

- أكتوبر 2022: 200 مليون درهم.

- أبريل 2023: 200 مليون درهم.

- أكتوبر 2023: 400 مليون درهم.

- أبريل 2024: 400 مليون درهم.

- أكتوبر 2024: 400 مليون درهم.

- أبريل 2025: 400 مليون درهم.

- أكتوبر 2025: 400 مليون درهم.