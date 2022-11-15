40 مليون طن من المعدن المصهور إنتاج «الإمارات العالمية للألمنيوم» خلال 43 عاماً

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وصول إنتاجها إلى 40 مليون طن من المعدن المصهور منذ بدء الإنتاج في عام 1979، وهو نحو 3% من إجمالي الألمنيوم المصنوع على مستوى العالم.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها استغرقت نحو 30 عاماً للوصول إلى 10 ملايين طن من الإنتاج، لكنها أشارت إلى تسارع نموها على مدار العقد الماضي.

وذكرت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنها باعت أكثر من 2.54 مليون طن من المعدن المصبوب، في العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «الوصول إلى إنتاج 40 مليون طن من الألمنيوم المصهور، يمثل إنجازاً يفخر به جميع العاملين في الشركة».