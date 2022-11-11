«نون» تعتزم تعيين 6000 موظف في أكبر مركز توزيع للتجارة الإلكترونية

أعلنت «نون دوت كوم»، منصة التجارة الإلكترونية الرقمية، عزمها بناء أكبر مركز للتوزيع وإيفاء الطلبات بدولة الإمارات، في أبوظبي، وستعمل على تطويره مجموعة «كيزاد».

وأفادت «نون» في بيان، بأنها ستعمد إلى تعيين ما يزيد على 6000 موظف جديد، بدءاً من المبتدئين وحتى المناصب التنفيذية، ما يسهم في توفير فرص جديدة للمواهب على اختلاف مستوياتها التعليمية ومهاراتها.

ووفقاً للبيان، فإن المرفق الضخم الجديد، الذي سيمتد على مساحة 252 ألف متر مربع، هو ثمرة تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«نون»، حيث سيوفر آلاف الوظائف، ويدعم المرحلة التالية من النمو الاقتصادي الرقمي للإمارة.

وسيتيح مركز «نون» الجديد في «كيزاد»، الذي تعادل مساحته 35 ملعباً لكرة القدم، التسليم السريع للمنتجات في جميع أنحاء الدولة.

وقال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، إن «هذه الشراكة في غاية الأهمية، من حيث الحجم والتأثير، نظراً لما توفره من آلاف الوظائف، والفرص الجديدة للقطاع الخاص، للاندماج مع منصات التجارة الإلكترونية ومنظومة الابتكار في الإمارة».