«دناتا» تضاعف إيراداتها إلى 7.3 مليارات درهم

شهدت أعمال «دناتا» في الشحن والمناولة الأرضية والتموين والتجزئة وخدمات السفر، ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات، ما أدى إلى نمو قوي في الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022-2023.

عقود امتياز

واستطاعت «دناتا» في النصف الأول من السنة المالية الجارية، تعزيز حضورها من خلال عقود امتياز جديدة طويلة الأجل لتقديم الخدمات في زنجبار (دناتا لعمليات المطار)، ورأس الخيمة (ألفا للتموين). كما دخل قسم عمليات المطار إلى السوق الألمانية بالاستحواذ على شركة «ويسكيرتشن هانلدينج سيرفيسيز»، المشغل الحصري في «مركز كولونيا بون للشحن». واستحوذت كذلك على حصة الـ30% المتبقية لتتولى الملكية الكاملة لأعمال المناولة الأرضية في البرازيل.

والتزمت «دناتا» بمبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ تقنيات ومبادرات خضراء عبر أعمالها، واستثمرت 17 مليون دولار في عملياتها في أربيل العراق.

إيرادات وأرباح

وبلغت إيرادات «دناتا»، بما في ذلك الدخل من عمليات تشغيلية أخرى 7.3 مليارات درهم (2.0 مليار دولار)، أي أنها تضاعفت عن عائدات الفترة ذاتها من السنة السابقة التي كانت 3.7 مليارات درهم (1.0 مليار دولار).

وبلغ إجمالي أرباح «دناتا» 236 مليون درهم (64 مليون دولار)، مقارنة بـ85 مليون درهم (23 مليون دولار).

«عمليات المطار»

وحافظت «دناتا لعمليات المطار» على مكانتها كأكبر مسهم في إيرادات «دناتا»، حيث بلغ هذا الإسهام 3.5 مليارات درهم (944 مليون دولار)، بنمو نسبته 37% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة.

وسجل إجمالي أعداد الطائرات التي قدمت «دناتا» خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها ارتفاعاً بنسبة 56% إلى 437 ألفاً و581 طائرة، فيما سجلت الشحنات التي ناولتها 1.4 مليون طن.

«تموين الطائرات»

بدورها، بلغ إسهام عمليات «دناتا لتموين الطائرات والتجزئة» في الإيرادات الإجمالية 2.4 مليار درهم (651 مليون دولار) بنمو 212%، مع تسجيل زيادات قوية في الإنتاج في أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لتلبية طلب العملاء.

وسجل عدد الوجبات التي وفرتها خلال الأشهر الستة الأولى ارتفاعاً حاداً بنسبة 204% إلى 50.5 مليون وجبة، مقارنة بـ16.6 مليون وجبة في العام الماضي.

قسم السفر

كما بلغ إسهام «قسم السفر» في «دناتا» في الإيرادات 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار)، مقارنة بـ147 مليون درهم (40 مليون دولار)، بزيادة حادة بنسبة 708% عن المدة نفسها من السنة السابقة، نتيجة للانتعاش القوي في الطلب على السفر والحجوزات في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

وسجل القسم إجمالي معاملات أساسية بقيمة 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة بـ726 مليون درهم (198 مليون دولار) للمدة ذاتها من السنة الماضية.

«دناتا» تحقق 236 مليون درهم أرباحاً خلال ستة أشهر.

3.5

مليارات درهم إسهام «دناتا لعمليات المطار» في إيرادات «دناتا».