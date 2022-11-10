«سياحة الشارقة» تروّج لمقومات الإمارة في لندن

شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في سوق السفر العالمي 2022، الذي اختتم فعالياته في لندن أمس، بسلسلة من اللقاءات والحوارات، جمعت خلالها 18 جهة تمثّل مختلف المجالات والاختصاصات من القطاعين العام والخاص، وعدداً من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في الشارقة، للترويج للإمارة سياحياً، واستعراض المقومات السياحية التي تزخر بها.

ونظمت الهيئة على هامش الفعالية، مؤتمراً صحافياً، استعرض مقومات الإمارة السياحية، وأهمية تفعيل دور السياحة في تعزيز النمو ودعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين كل الأطراف المعنية، لبحث سبل الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة التي ستعيد تشكيل مستقبل منظومة السفر والسياحة العالمية.

وقال رئيس الهيئة، خالد جاسم المدفع، إن «مشاركة الهيئة هذا العام تأتي ترسيخاً لحضور إمارة الشارقة في المحافل والمعارض العالمية، والتي من خلالها نسلط الضوء على مستجدات الإمارة من المشروعات التنموية النوعية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب الجهود التنموية في القطاع السياحي باعتباره إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني الذي يحقق استدامة القطاعات الحيوية كافة».