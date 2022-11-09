شركة عالمية تحجز 5 فنادق في دبي بطاقة 2000 غرفة لمؤتمرها السنوي

قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «شركة عالمية متخصصة في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية، اختارت مدينة دبي لعقد مؤتمرها السنوي الذي بدأ قبل أيام».

حجز مجموعات

وأكد خوجلي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركة حجزت خمسة فنادق دفعة واحدة تابعة للمجموعة، تضم نحو 2000 غرفة فندقية، وذلك لتوفير إقامات لموظفيها الذين يحضرون المؤتمر حالياً».

وأضاف أن «إقامة الموظفين المشاركين في المؤتمر السنوي للشركة تستمر أربعة أيام، وتشمل: الإقامة، وخدمات الطعام، والمواصلات، فضلاً عن قاعات المؤتمرات ومساحات مخصصة للأعمال»، مشيراً إلى أن «فنادق المجموعة سجلت، من خلال هذا الحجز، أكبر (حجز مجموعات) دفعة واحدة على الإطلاق».

سياحة الأعمال

وذكر خوجلي أن «سياحة الأعمال والمؤتمرات في دبي شهدت دفعة قوية منذ بداية العام الجاري، إثر جائحة (كوفيد-19)»، لافتاً إلى أن «كبرى الشركات العالمية تختار الإمارة لعقد مؤتمراتها السنوية ولقاءات الأعمال الدورية، في ظل مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتوفيرها بنية تحتية عالمية المستوى، فضلاً عن موقعها السياحي على خارطة أبرز الوجهات في العالم».

أداء قوي

وأشار خوجلي إلى أن «دبي حققت مستويات أداء قوية خلال العام الجاري، بالنسبة لسياحة الأعمال والمؤتمرات، التي شهدت معدلات إقبال فاقت التوقعات ومستويات ما قبل الجائحة، بما في ذلك معارض مهمة مثل: معرض (جيتكس غلوبال)، معرض ومؤتمر الصحة العربي، معرض الخليج للأغذية - غلفود، معرض الشرق الأوسط للطاقة، معرض سوق السفر العربي، ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة، وغيرها»، لافتاً إلى أن «فعاليات الأعمال والمؤتمرات التي تعقدها الشركات تقوم بدور مهم في استقطاب الزوّار الدوليين، وبالتالي الأثر الاقتصادي الكبير لها».

وجهة مفضّلة

وأضاف خوجلي أنه «وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فإن الإمارة نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في تعزيز مكانتها وجهة مفضّلة لفعاليات الأعمال، إذ تمكّنت المدينة من الفوز باستضافة مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفيزية لموظفي الشركات الكبرى، وغيرها من فعاليات الأعمال التي من شأنها الإسهام في تسريع وتيرة نمو قطاعي السياحة والفعاليات في المدينة، وما يترتب عليه من تأثيرات إيجابية على تطوّر ونمو اقتصاد الإمارة بشكل عام، إذ رسّخت دبي مكانتها وجهة مفضّلة للأحداث الإقليمية والدولية، بفوزها باستضافة 99 فعالية أعمال خلال النصف الأول من عام 2022».

• دبي رسّخت مكانتها وجهة مفضّلة بفوزها باستضافة 99 فعالية أعمال، خلال النصف الأول من 2022.