«إفكو» تطوّر مصنعاً ضمن «اقتصادية دي بي ورلد» في ميناء بربرة

وقّعت مجموعة «دي بي ورلد» اتفاقية تعاون مع شركة «إفكو» العاملة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ومقرها دولة الإمارات، بهدف تطوير مصنع تعبئة زيوت الطعام في المنطقة الاقتصادية التابعة للمجموعة بميناء بربرة في أرض الصومال، على أن يتم البدء في مرحلة الإنشاء خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان، أمس، بأن «إفكو - أرض الصومال»، الشركة التابعة لمجموعة «إفكو»، وقّعت اتفاقية إيجارية لمدة 25 عاماً مع المنطقة الاقتصادية في ميناء بربرة، لتطوير مرفق لتعبئة زيوت الطعام بمساحة 300 ألف قدم مربعة، إضافة إلى مساحة أخرى تبلغ أيضاً 300 ألف قدم مربعة مخصصة لمشروعات التوسّع مستقبلاً.

ووفقاً للبيان، فإنه عند اكتمال المرحلة الأولى من إنشاء المصنع، سيوفر المشروع مئات الوظائف للسكان المحليين في أرض الصومال.

وتم توقيع الاتفاقية في دبي بين المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سهيل البنا، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات «إفكو»، رضوان أحمد.

وتسعى «دي بي ورلد» إلى تطوير المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة، بعد استثمارها في الميناء، من أجل إنشاء مركز متكامل للخدمات البحرية واللوجستية والصناعية، لتلبية متطلبات المتعاملين في منطقة القرن الإفريقي التي تمتاز بالديناميكية والتطور الدائمين، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة، وتمتلك موقعاً استراتيجياً على طول خط الممرات التجارية البحرية والمسارات التجارية البرية الرئيسة.

وجاء تطوير المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة على غرار تصميم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

ولن تقوم «دي بي ورلد» بتطوير المنطقة فحسب، بل ستشغل أيضاً نافذة واحدة وشاملة لخدمات تسجيل وترخيص الشركات، إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات تشييد أبنية تجارية مصمّمة خصيصاً حسب متطلبات المتعاملين.

• المصنع خاص بتعبئة زيوت الطعام.. ويمتد على مساحة 300 ألف قدم مربعة.