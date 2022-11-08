يعتبر مشروع «سيليا» أحدث مشروع عقاري في منطقة دبي للاستديوهات، ويعد المشروع باكورة مشروعات شركة «أبوعيد للتطوير العقاري»، ومقرها دبي.

ويتكون مشروع «سيليا ريزيدنس» من 111 وحدة سكنية، تتنوّع بين شقق استوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أبوعيد للتطوير العقاري»، حسين أبوعيد: «يأتي إطلاق (سيليا ريزيدنس) في مدينة دبي للاستوديوهات وهي واحدة من أكثر المناطق حيوية وحداثة في الإمارة، متناغماً مع هذا الإنجاز والطلب المتزايد بشكل ملحوظ على هذه المنطقة الواعدة جداً من دبي».

ولفت إلى أن تسليم المشروع سيكون خلال شهر أكتوبر 2024، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف استثمار مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.