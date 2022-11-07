أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لكبرى الشركات العالمية يقيمون في الإمارات

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية»، وذلك للعام الـ10 على التوالي، مستعرضة أقوى الرؤساء التنفيذيين ممن يقودون المكاتب الإقليمية لـ50 شركة ضمن أكبر 2000 شركة عامة حول العالم في قائمة (Global 2000).

واستعرضت المجلة أقوى 51 رئيساً تنفيذياً إقليمياً لكبرى الشركات العالمية للعام 2022، من ضمنهم المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة (Visa) في منطقة مجلس التعاون الخليجي، سعيدة جعفر، في ما تبين أن 49 من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين الإقليميين (بنسبة 98%) يقيمون في دولة الإمارات.

وتضم قائمة العام الجاري 51 رئيساً تنفيذياً ينتمون إلى 27 جنسية، فيما تتصدر بريطانيا وفرنسا بخمسة مسؤولين لكل منهما، تليهما ألمانيا وتركيا بأربعة لكل منهما.

كما يهيمن قطاع التكنولوجيا على قائمة العام الجاري، بواقع 13 شركة، تليه قطاعات: البنوك، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والسيارات، بواقع أربع شركات لكل قطاع.

وتصدر نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك» والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية»، نبيل حبايب، القائمة للعام الثالث على التوالي، فيما احتفظ عمر الشناوي من شركة «بروكتر آنـد جامبل» (P&G) بتصنيفه في القائمة، ليحل في المركز الثاني، يليه يوجين ويليامسون من شركة «بيبسيكو»، الذي انضم للمرة الأولى إلى القائمة، في المركز الثالث.

أقوى 10 رؤساء تنفيذيين ضمن قائمة «العالمية تلاقي المحلية»

1- نبيل حبايب

المنصب: نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك»، والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية».

الجنسية: لبناني - أميركي.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

2. عمر الشناوي

الشركة: Procter & Gamble

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، غرب وشرق وجنوب إفريقيا، والأسواق الناشئة عالمياً، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «Procter & Gamble».

الجنسية: مغربي.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

3. يوجين ويليامسون

الرئيس التنفيذي في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في «PepsiCo».

الجنسية: هولندي.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

4. ستيفن موس

العضو المنتدب للمجموعة، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط.

الجنسية: بريطاني.

المقر الرئيس: المملكة المتحدة.

مكان الإقامة: الإمارات.

5. سامر أبولطيف

نائب الرئيس لـ«مايكروسوفت العالمية»، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الجنسية: لبناني.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

6. ديميتريوس دوسيس

الرئيس الإقليمي في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في «ماستركارد».

الجنسية: ألماني.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

7. يوكيم يان سليفر

الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في «Hilton».

الجنسية: هولندي.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

8. رونالدو مشحور

نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «Amazon».

الجنسية: سوري - أميركي.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.

9. ياسر عبدالملك

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «Nestlé Middle East».

الجنسية: لبناني.

المقر الرئيس: سويسرا.

مكان الإقامة: الإمارات.

10. جون نيكلسون

الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط «Lockheed Martin».

الجنسية: أميركي.

المقر الرئيس: أميركا.

مكان الإقامة: الإمارات.