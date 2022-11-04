«ميبا لطائرات رجال الأعمال» ينطلق في دبي 6 ديسمبر

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا) أن معرض «ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2022»، يجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجتمع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة والعالم.

وأفاد الاتحاد في بيان، بأن المعرض يستضيف أكثر من 35 من أهم قادة القطاع العالميين والخبراء، للتطرّق إلى أحدث التوجهات التي ترسم مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وأشار إلى أن المعرض، الذي يُقام من السادس إلى الثامن من ديسمبر المقبل على أرض مطار آل مكتوم الدولي يجمع أبرز مُشغّلي القطاع وقادته، للمشاركة في سلسلة جلسات نقاش معمقة.

ويشهد «ميبا 2022» إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «بيز آف»، الذي يتميز بأجندة غنية تحتضن ما يزيد على 20 جلسة حوارية.

وفي ضوء الأولوية التي يمنحها القطاع لمجالات النقل الجوي والاستدامة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، يُركز مؤتمر «بيز آف» على قضايا البيئة والاستدامة في القطاع، ويتناول أفضل الممارسات الضرورية لتحقيق الأهداف البيئية بالتوازي مع الحفاظ على العائد على الاستثمار.

من جانب آخر، تستكشف الجلسات المخصصة دور طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في تغيير ملامح قطاع الطيران، كما تحدد الفرص المتاحة أمام قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، للاستفادة من تقنيات النقل الجوي المتقدمة، وحساب العائد على الاستثمار، وتسريع الاستثمار بما يسمح بتمكين التحوّل نحو شبكات النقل الجوي الحضرية.

وقال مدير عام شركة «الفطيم دي سي للطيران»، هولجر أوستهايمر: «مع زيادة الطلب على الطائرات الخاصة والتطوّر الذي شهدناه في سلوك وتوجهات العملاء، فمن الضروري أن تعيد الجهات المعنية في القطاع النظر في نماذج أعمالها التقليدية، مع تقييم أساليبها وعروض منتجاتها وخدمات القيمة المضافة لتقديم تجربة أفضل لعملائها».

• «ميبا 2022» يشهد إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «بيز آف» الذي يتميز بأجندة غنية تحتضن ما يزيد على 20 جلسة حوارية.