أرباح شركة سوق دبي المالي تقفز 133% إلى 89 مليون درهم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 133% ليصل إلى 89 مليون درهم، مقابل 38.1 مليون درهم أرباحاً حققتها الشركة في الفترة المماثلة من عام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأنها حققت إجمالي إيرادات قدره 237.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقابل 183.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات بواقع 173.3 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و64.5 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وارتفعت النفقات بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة 2.6% إلى 148.8 مليون درهم، مقابل 145 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2021، علماً أن النفقات التشغيلية سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.4% على الرغم من الزيادة المُطّردة في الإيرادات التشغيلية، الأمر الذي يعكس الفاعلية التشغيلية وكفاءة الإنفاق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، هلال المري، إن «مؤشرات أداء الشركة سجلت بنهاية الربع الثالث أداءً متميزاً»، مضيفاً «أن الاهتمام والنشاط المتزايدين من قبل المستثمرين يُقدم خير دليل على حيوية ونمو أسواق رأس المال في دبي، الأمر الذي يتضح بجلاء أيضاً من خلال وجود سوق دبي المالي حالياً ضمن أنشط الأسواق العالمية على صعيد الإدراجات الجديدة».

وفي ما يخص إقبال المستثمرين على السوق، أوضح المري أن «سوق دبي المالي يجني ثمار استراتيجيته الناجحة في مجال التحوّل الرقمي من خلال استقطاب 155 ألفاً و60 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تُعادل 41 ضعفاً قياساً لعدد المستثمرين الجُدد خلال الفترة المماثلة من عام 2021، والبالغ 3799 مستثمراً، وذلك مع تدافع المستثمرين للمشاركة في طفرة الاكتتابات المتوالية لشركات رائدة أضفت على السوق مزيداً من العمق والتنوع». وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين الأجانب، إذ استحوذوا على 47.3% من قيمة تداولاته بنهاية سبتمبر بصافي مُشتريات قيمته 3.2 مليارات درهم، وبزيادة نسبتها 146% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة ملكيتهم 19.1% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، فيما بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قيمة التداول 46.7%، بصافي استثمار 1.3 مليار درهم كمحصلة شراء.