1.32 مليار رهم صافي أرباح "دبي التجاري" خلال 9 أشهر

سجل بنك دبي التجاري ارباحا صافية مقدارها 1.32 مليار رهم لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022 مرتفعة بنسبة 25,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد البنك في بيان امس، إن الإرتفاع القوي في الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، أدى إلى ارتفاع قوي في صافي الأرباح، لافتا إلى أن أسعار الفائدة في السوق استمرت في الإرتفاع، مما أدى إلى نمو القروض وتسجيل إداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفي حين أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية مليئة بالتحديات، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإماراتي لا تزال إيجابية.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 2.72 مليار درهم بزيادة قدرها 13,9٪.

وبلغ اجمالي الموجودات 117.5 مليار درهم في 30 ستمبر 2022 مرتفعا بنسبة 9.1% مقارنة بـ 107.8 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2021. كما ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 79.1 مليار درهم بنسبة 5,7% مقارنة بـ 74,9 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وبلغت ودائع العملاء 81,8 مليار درهم مرتفعة بنسبة 7,9% مقارنة مع 75,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: "حقق بنك دبي التجاري أداء قويا يعزى إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن أداء الأعمال. بشكل عام ، بلغ صافي أرباحنا 1,322 مليون درهم ، أي أعلى بكثير من فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. لقد حقق بنك دبي التجاري تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه طويلة المدى وما زال يحرز تقدماً ملحوظاً في أولوياته الاستراتيجية".