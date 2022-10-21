«دبي الدولي» يستحوذ على 5 من أكبر 10 مسارات جوية ازدحاماً في العالم

استحوذ مطار دبي الدولي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، على خمسة من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأوضحت بيانات الشركة التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن اثنين من تلك المسارات تركزا بين دبي والسوق السعودية، وهما دبي - الرياض، تلاه مسار دبي - جدة، فضلاً عن دبي - لندن هيثرو، إضافة إلى مساري دبي - دلهي ودبي - مومباي.

ووصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أكتوبر 2022، إلى نحو 4.12 ملايين مقعد مجدول، ليحتفظ «دبي الدولي»، بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حلّ ثانياً.

وبحسب البيانات، واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجّل المطار نمواً في السعة المقعدية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الجاري مقارنة بسبتمبر الماضي.

وواصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي.

وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً في مطار دبي الدولي في سبتمبر الماضي نحو 4.12 ملايين مقعد، مقابل نحو 4.72 ملايين مقعد لمطار «هارتسفيلد أتلانتا»، تلاه مطار طوكيو الدولي، مسجلاً 3.8 ملايين مقعد.

وأظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، جاوز 215 وجهة ضمن شبكتها العالمية في 90 دولة بقارات العالم الست، في وقت تعمل بالمطار 72 شركة طيران دولية.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد ما نسبته 100% من شبكة الربط مع دول العالم، وأكثر من 87% من الوجهات، فضلاً عن 107% بالنسبة لعدد شركات الطيران، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

جائزة

حازت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المُشغلة لكل من مطار دبي الدولي ومطار «دبي وورلد سنترال»، جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران لفئة أفضل برنامج استدامة في الطيران - معيار البيئة، وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.