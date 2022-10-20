«مرحبا» تعيد فتح صالة للمسافرين في الكونكورس «C»

أعلنت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية في مجال الضيافة في المطارات التابعة لـ«مجموعة دناتا»، أنها أعادت، أخيراً، فتح صالة خضعت لتحديث في المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، موضحة أن الصالة تقع في الكونكورس «C»، وتتميز بلمسات عربية عصرية ومنطقة بوفيه معززة، وتتسع لـ140 ضيفاً جلوساً، إضافة إلى كثير من نقاط الشحن.

وأفادت في بيان بأنه مع إعادة فتح الصالة التي جرى تحديثها، أصبحت «مرحبا» تدير حالياً خمس صالات في مطار دبي الدولي، تقدم كل منها خدمة الإنترنت اللاسلكي فائقة السرعة، ومأكولات عالمية، كما تضم كل صالة منطقة هادئة للاسترخاء ومرافق للعناية الشخصية، ومناطق مخصصة للأطفال.

وشهدت صالات «مرحبا» خلال موسم الصيف الماضي، بين يونيو وسبتمبر، نمواً بنسبة 140% في أعداد روّاد صالاتها في مطار دبي الدولي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، ستيف ألين: «تشهد خدمات (مرحبا) في المطار إقبالاً كبيراً مع تزايد أعداد المسافرين الذين يريدون الوصول إلى صالاتنا المريحة، والاستفادة من خدماتنا، التي تشمل الاستقبال والمساعدة والسيارة مع سائق». وبحسب البيان، تدير «مرحبا» حالياً 15 صالة مطار في سبع دول هي: الإمارات، أستراليا، سويسرا، باكستان، سنغافورة، تنزانيا (زنجبار)، والفلبين.