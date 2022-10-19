9.5 مليارات درهم أرباح الشركات العقارية المدرجة خلال 6 أشهر

كشف تقرير حديث، عن أن صافي أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، بلغ 9.5 مليارات درهم، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 51% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ صافي الأرباح 6.3 مليارات درهم.

وأوضح التقرير، الصادر عن شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، بعنوان «الوضع المالي للشركات المساهمة العامة بالقطاع العقاري في الدولة»، أن نسبة العائد على رأس المال المدفوع ارتفعت في نهاية النصف الأول من العام 2022 إلى 27.4% مقابل 18.2% خلال الفترة نفسها من العام 2021، نظراً لتحقيق الشركات العقارية صافي أرباح أكبر خلال فترة المقارنة.

وأفاد التقرير الذي استند إلى الوضع المالي لـ11 شركة عقارية مدرجة بناء على الحسابات الختامية المدققة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن إجمالي إيرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في سوقي دبي وأبوظبي بلغ نحو 28.3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 26.3 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فإن ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف، أدى إلى ارتفاع مجمل الأرباح التشغيلية لشركات القطاع العقاري بنهاية يونيو 2022، لتبلغ 13.3 مليار درهم بارتفاع نسبته 23% خلال فترة المقارنة.

وقال المدير العام لشركة «تروث»، رضا مسلم، إن النتائج المسجلة للشركات العقارية، تظهر أن تلك الشركات تمتلك سيولة مالية كافية يمكن استخدامها في عملياتها التشغيلية المختلفة، كما أن لديها القدرة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسييل أي أصول ثابتة أو الحصول على قروض جديدة.