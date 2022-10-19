«ديوا» تدشن محطتها الأرضية في مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

دشّن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، المحطة الأرضية للهيئة في مركز البحوث والتطوير بـ«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي).

وأفادت الهيئة في بيان بأن المحطة الأرضية المستقلة قادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.

وأشاد الطاير بجهود الباحثين في مركز البحوث والتطوير، في تطوير وبناء المحطة الأرضية، مثنياً على نجاحهم في ابتكار تقنيات متقدمة، وتطوير حلول باستخدام تقنية «إنترنت الأشياء» للأقمار الاصطناعية، مشدداً على أهمية دور الباحثين في إيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه.

وقال: «نهدف من خلال برنامج (سبيس دي) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2021، إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية، لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه، ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف، وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة».

وتابع: «نخطط خلال الربع الأول من العام المقبل، لإطلاق قمر اصطناعي نانوي آخر من نوع (U6) لتطبيقات الاستشعار عن بُعد».

سعيد الطاير:

• «نهدف من (سبيس دي) إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية».