دبي تضيف 5 أيقونات فندقية فاخرة إلى أفقها المعماري

تواصل دبي تقديم كل ما هو جديد ومميز، لتجعل من كل زيارة تجربة فريدة من نوعها. وتشهد المدينة افتتاح المزيد من مناطق الجذب السياحي والوجهات الترفيهية، التي تسهم في زيادة جاذبيتها لشرائح مختلفة من الزوّار.

وفي وقت شهدت فيه السوق الفندقية في الإمارة تطوّراً ونمواً كبيرين، خلال السنوات الماضية، فإن قطاع السياحة والضيافة في دبي يترقب خلال الأشهر المقبلة خمسة معالم فندقية فاخرة ستضاف إلى أفقها المعماري الساحر.

غرف فندقية

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة شهدت افتتاح أكثر من 12.8 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 12 شهراً (في نهاية أغسطس الماضي)، ضمن 62 منشأة جديدة، وبمعدل وسطي يصل إلى 5.16 فنادق جديدة كل شهر.

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس 2022 إلى 142.2 ألف غرفة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية في نهاية أغسطس 2021، بنسبة نمو بلغت 10%.

وتتبوأ دبي المراكز الأولى في العالم قائمة أكبر الأسواق العالمية من حيث الفنادق الفاخرة من فئة خمس نجوم، إذ استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.8 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية.

وستشهد السوق الفندقية في الإمارة، خلال الفترة المقبلة، إضافة المزيد من المنشآت الفندقية المبهرة، بما في ذلك: فندق «أتلانتس ذا رويال»، «جميرا مرسى العرب»، «برج سيل»، «كمبينسكي فلوتنغ بالاس»، وفندق «لانا».

«أتلانتس ذا رويال»

تستعد دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة لافتتاح أيقونة معمارية تتمثل في فندق «أتلانتس ذا رويال»، الذي صُمم ليكون أفخم منتجع من فئة «خمس نجوم» في العالم.

وسيضم المنتجع المكون من 43 طابقاً 231 شقة فاخرة و693 غرفة فندقية و102 جناح، وتطل جميعها على جزيرة «نخلة جميرا».

صُمم الفندق من قبل كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين في العالم. ومن المنتظر أن يجمع المنتجع بين التصميمات الداخلية الأنيقة ومناطق الاسترخاء الخارجية، في وقت ستتيح فيه الشرفات الخاصة والواسعة، والمسابح الخاصة، إحساساً وكأنك بين السحاب.

«جميرا مرسى العرب»

يمثل فندق «جميرا مرسى العرب» أحدث إضافة لمحفظة «مجموعة جميرا» من الفنادق والمنتجعات الشاطئية.

يقع المنتجع على أطول واجهة بحرية خاصة في إمارة دبي، والتي تحتضن كذلك «برج العرب جميرا» المستوحى من مركب شراعي، و«جميرا بيتش هوتيل» بتصميمه المميز على شكل موجة بحرية.

يستمد «جميرا مرسى العرب» تصميمه من يخوت السوبر بأسلوب يحاكي طابع المستقبل، ويحتضن 386 غرفة وجناحاً، إضافة إلى أربعة أجنحة «بنتهاوس»، و83 شقة فندقية، تتوسطها حدائق خضراء، في وقت تقدم فيه جميع الغرف في المنتجع إطلالات على مياه الخليج العربي.

يُعدّ «جميرا مرسى العرب» بمثابة إضافة قيّمة لأفق إمارة دبي الساحر من قبل «مجموعة جميرا».

برج «سيِل»

يبلغ ارتفاع برج «سيِل» 365 متراً، وهو مشروع عقاري مميز جداً، سيضع معياراً عالمياً جديداً، بصفته أطول فندق في العالم عند اكتماله. كما ستكون هذه التحفة المعمارية أحدث إضافة إلى أفق منطقة «دبي مارينا» المشهورة عالمياً.

ويتمتع المبنى بتصاميم داخلية معاصرة، وشرفة مراقبة مميزة على السطح، وسيوفر إطلالات بزاوية 365 درجة على جميع أرجاء «مرسى دبي»، و«نخلة جميرا»، والخليج العربي.

وبصفته أطول فندق في العالم، فإنه من المقرر أن يصبح «سيِل» أحد أشهر المباني في المنطقة، فيما ستجعل منصة المراقبة الزجاجية على سطح الفندق مكاناً جذاباً للسكان والزوّار.

«كمبينسكي فلوتنغ بالاس»

سيكون «كمبينسكي فلوتنغ بالاس» أول فندق عائم في عالم الفنادق بتصميم مميز محاط بـ12 فيلا عائمة ومتحركة يتصل بها بجسر عائم.

يقع الفندق مقابل شاطئ جميرا. وسينتقل الزوّار من الشاطئ إلى الفندق الذي يضم 156 غرفة وجناحاً بقوارب فارهة خاصة، أو باستخدام قواربهم الشخصية.

يتكون المبنى الرئيس للفندق من أربعة أجزاء متصلة من المنتصف بهرم زجاجي، كما يمكن لليخوت الأكبر حجماً الإبحار عبر مركز الفندق، وسيتم توفير مهبط طائرات «هليكوبتر» لنقل الزوّار من الفندق وإليه، وهناك أيضاً مرسى يتسع لـ16 يختاً.

فندق «لانا»

يمثل فندق «لانا» صرحاً فندقياً جديداً في منطقة الخليج التجاري، وإضافة فاخرة لقطاع الضيافة.

يتكون الفندق من 30 طابقاً، ويضم 225 غرفة و69 جناحاً، ويبعد دقائق معدودة عن منطقة برج خليفة.

ستتاح لنزلاء هذه الأيقونة المعمارية الاستمتاع بأجواء الاسترخاء في نادي «بيتش كلوب» في «وان أت بالم جميرا»، والذي سيصلون إليه عبر رحلة نهرية قصيرة بقوارب تغادر من المراسي القريبة.

كما تتميز جميع غرف وأجنحة الفندق بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف ومساحات غنية بالضوء، مع أرضيات «باركيه» حجرية، وأسقف ثلاثية الارتفاع، وفواصل زجاجية تتميز بخصوصية في الوقت ذاته.