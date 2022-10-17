«دبي الدولي» يواصل تصدّر المطارات العالمية

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، خلال أكتوبر 2022، وصل إلى نحو 4.12 ملايين مقعد مجدول، ليحتفظ «دبي الدولي»، بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حلّ ثانياً.

تفوّق دولي

وبحسب بيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأخيرة. وسجّل المطار نمواً في السعة المقعدية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الجاري 2022 مقارنة بسبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى أكثر من 650 ألف مقعد مجدول مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 3.47 ملايين مقعد، ثم مطار أمستردام الهولندي الذي سجل نحو ثلاثة ملايين مقعد، فيما حل مطار «شارل ديغول» الفرنسي في المركز الرابع بنحو 2.89 مليون مقعد، ومطار فرانكفورت الألماني في المركز الرابع بنحو 2.73 مليون مقعد.

«الدولي والمحلي»

وواصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي. وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً في مطار دبي الدولي في سبتمبر الماضي نحو 4.12 ملايين مقعد، مقابل نحو 4.72 ملايين مقعد لمطار «هارتسفيلد أتلانتا»، تلاه مطار طوكيو الدولي، مسجلاً 3.8 ملايين مقعد.

وجهات دولية

وأظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، جاوز 215 وجهة ضمن شبكتها العالمية في 90 دولة بقارات العالم الست، في وقت تعمل بالمطار 72 شركة طيران دولية.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد ما نسبته 100% من شبكة الربط مع دول العالم، وأكثر من 87% من الوجهات، فضلاً عن 107% بالنسبة لعدد شركات الطيران، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وتشير جداول الرحلات إلى أكثر من 11 وجهة جديدة يخدمها مطار دبي الدولي حالياً، مقارنة بمستويات بداية أغسطس 2022، بما في ذلك المحطات الموسمية إلى وجهات سياحية شغلتها شركة «فلاي دبي».

أعداد المسافرين

واستقبل مطار دبي الدولي نحو 27.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليتجاوز إجمالي عدد المسافرين المسجل عام 2021 بنحو 1.2 مليون مسافر، مدعوماً بأداء قوي حققه المطار في الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي التي استمرت 45 يوماً خلال شهرَي مايو ويونيو 2022.

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، فإن هذه النتائج القوية تشير إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر «دبي الدولي» خلال الفترة ذاتها من عام 2019 قبل جائحة «كورونا».

وحافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق نمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الجائحة، إذ استقبل 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6%.

• مطار دبي الدولي سجل 4.12 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية في أكتوبر 2022.



• «دبي الدولي» تفوق على مطارات «لندن هيثرو» و«شارل ديغول» وفرانكفورت.