استعداداً لموسم الشتاء المزدحم.. "فلاي دبي" تستأجر 4 طائرات من الجيل الجديد

وقعت شركة "فلاي دبي"، اتفاقية مع شركة "سمارت وينغز" لاستئجار 4 طائرات من طراز بوينغ 737 الجيل الجديد خلال الفترة من 17 نوفمبر 2022 وحتى 16 يناير 2023.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، تشمل الاتفاقية استئجار الطائرات والطاقم فضلا عن عمليات الصيانة والتأمين دعمًا للطائرات الاربع التي ستنضم لأسطول فلاي دبي المكون من 68 طائرة بوينغ 737، مما يتيح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث: "يسعدنا انجاز هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة سمارت وينغز، وهي شركة معتمدة من نظام الايوسا الخاص بالتدقيق في السلامة التشغيلية من اياتا كما انها تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال. لقد عملنا سابقا مع شركة سمارت وينغز ونحن على ثقة من أن استئجار الطائرات الاربع الاضافية سيوفر لمسافرينا خيارات أكثر ملائمة وموثوقية للسفر خلال موسم العطلات ".

وتشغل فلاي دبي حاليًا أسطولًا واحدًا من طائرات بوينغ 737 التي تضم 32 طائرة من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و 33 بوينغ 737 ماكس 8 وثلاث طائرات بوينغ 737 ماكس 9