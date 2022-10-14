رسم وجوه الزائرين عن بُعد.. وممارسة الرياضة بالذكاء الاصطناعي

أتاحت الدورة الـ42 من معرض «جيتكس غلوبال» التي تختتم فعالياتها اليوم، تجارب تقنية مبتكرة وطريفة جذبت الزائرين، وبما يوفر الدمج بين عرض أحدث ممارسات التكنولوجيا العالمية، والعروض الفنية والترفيهية للزائرين.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة بين أجنحة المعرض، إقبال الزائرين على تجربة رسوم الوجوه عن بُعد بواسطة تقنية الرسم الافتراضية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».

وتوفر التجربة للزائرين الجلوس أمام شاشة كبيرة مزودة بتقنيات حديثة تتيح لرسام محترف يجلس في دولة أوروبية، رسم وجه كل زائر بشكل كاريكاتيري وبدقة لملامح الوجوه وعرضها عقب الرسم أمام كل زائر، مع إمكانية إرسال الرسم للزائر عبر البريد الإلكتروني بمجرد تسجيله من خلال مسح «الباركود» الخاص ببطاقة التسجيل للمعرض.

واستقطبت منصات مختلفة في المعرض الزائرين لتجارب ممارسة رياضات مختلفة باستخدام أنظمة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، عبر شاشات افتراضية تحاكي الملاعب المخصصة لتلك الرياضات.

ومن أبرز تلك الرياضات رياضة «التنس» الأرضي، التي وفرت لزائري المعرض إمكانية اللعب الفردي أو ضمن فريق مزدوج مع لاعبين افتراضيين من خلال شاشات عملاقة تواجه الزائرين بالاعتماد على تقنيات ذكية.

كما عرضت منصات على الزائرين، تجربة ممارسة لعبة «الغولف» بشكل افتراضي وعبر تقنيات ذكية تحاكي الواقع من خلال شاشات مجسمة، فيما أتاحت منصات أخرى ممارسة رياضات مختلفة عبر تقنية «الميتافيرس».