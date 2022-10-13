فلاي دبي تطلق رحلات يومية إلى مطار "غان" في المالديف

تواصل فلاي دبي توسيع عملياتها إلى جزر المالديف مع استعدادها لإطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار غان الدولي اعتبارا من 4 فبراير 2023.



وبدأت الناقلة عملياتها إلى جزر المالديف في عام 2013 بإطلاق رحلات مباشرة إلى مطار فيلانا الدولي في العاصمة ماليه ، ومع بدء الخدمة اليومية الجديدة إلى غان في العام المقبل سترتفع رحلات الشركة إلى هذا السوق لتصل إلى 28 رحلة في الأسبوع.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، إن بدء رحلاتنا اليومية إلى جزيرة غان الجنوبية سيمنح المسافرين المزيد من الخيارات للسفر إلى جزر المالديف المدهشة ستعمل هذه الخدمة الجديدة على تقليل وقت التنقل سواء عن طريق القارب أو الطائرة المائية لأولئك الذين يقيمون في منتجعات في جزر المرجان الجنوبية لا تزال جزر المالديف واحدة من الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية لعملائنا من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة كما ستعزز الرحلات الجديدة إلى السوق أيضا ربط حركة الرحلات من أوروبا .



وتعد فلاي دبي أول شركة طيران من الإمارات تسير رحلات إلى مطار غان الدولي الذي يقع في جزيرة غان في جنوب جزر المالديف.



وستعمل الرحلات يوميا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار غان الدولي، وستكون الرحلات ضمن الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.