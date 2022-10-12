منصة"كهرباء دبي" تستقطب زوار "جيتكس " للاطلاع على الحلول الذكية

تشهد منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في "جيتكس جلوبال" إقبالاً واسعاً من زوار المعرض التقني الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث تستعرض الهيئة في منصتها رقم (S1-D)، قاعة الشيخ سعيد 1 في مركز دبي التجاري العالمي، باقة من أبرز مبادراتها الرقمية القائمة على أحدث تقنيات الميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتعزز سعادة المعنيين وجودة الحياة في إمارة دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسرنا أن تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي التي تعد من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم، أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة في معرض "جيتكس جلوبال 2022" الذي يوفر فرصة مثالية لتوسيع شراكات الهيئة ولقاء الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة من مختلف أرجاء العالم، بما يدعم مساعينا المتواصلة لتعزيز ريادة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات المستقبلية."

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تستثمر في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تقنية الميتافيرس، للمساهمة في تطوير مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي وتنفيذ مشاريع مستقبلية تسهم في تطوير العمليات، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف وتحقيق سعادة جميع المعنيين، مشيراً إلى أن نسبة تبني خدمات الهيئة الذكية بلغت 98.99% حتى الربع الثالث من 2022، كما انتهت الهيئة من التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة.

وأوضح المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن منصة الهيئة في "جيتكس جلوبال" تعرض مجموعة من أبرز المبادرات الرقمية للمدن الذكية والتي طورتها الهيئة والشركات التابعة لها تحت مظلة ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالاعتماد على أحدث تقنيات الميتافيرس والثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والروبوتات وغيرها، لتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة تواكب تطلعات المتعاملين.

توقيع اتفاقيات

شهدت منصة الهيئة في "جيتكس جلوبال" توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة، حيث وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لديوا الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس للطاقة، للتعاون في تسهيل التحول الرقمي لتحقيق سعادة المتعاملين ورفع كفاءة وانتاجية الأعمال.

كما وقع مركز "مورو" اتفاقية حصرية مع (3W Networks) التابعة لشركة السويدي إلكتريك، بهدف تبادل المعارف والخبرات الفنية للشركتين مع توفير حلول رقمية مبتكرة للمتعاملين في دولة الإمارات وخارجها، ووقع مركز "مورو" كذلك شراكة استراتيجية مع "صيدليات أستر" أحد قطاعات "أستر دي إم هيلث كير" لتوفير خدمات تتبع سلسلة التبريد لضمان التسليم الآمن للأدوية والعقاقير واللقاحات ورفع كفاءة عمليات سلسلة التوريد. كذلك وقعت "مورو" مذكرة تفاهم مع محاكم دبي بهدف تقديم الدعم وتوفير خدمات الأمن السيبراني. كما وقعت "إنفرا إكس"، إحدى الشركات التابعة لـ"ديوا الرقمية"، وشركة "دارك بلو تكنولوجيز" اتفاقية لتعزيز استخدام شبكة (LoRaWAN) لإنترنت الأشياء الخاصة بـ"إنفرا إكس".

مشاريع الهيئة المبتكرة

تتضمن المنصة أبرز مشاريع الهيئة المبتكرة ومنها: منصة ديوافيرس في عالم الميتافيرس والتي أطلقتها الهيئة مؤخراً لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراصية عبر تقنية الميتافيرس، وتستثمر الهيئة تقنية الميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية والتي ستسهم في تحقيق سعادة المعنيين بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

تشمل منصة "ديوافيرس": مركز خدمات المتعاملين، الأول من نوعه محلياً، والذي يمكّن المتعاملين من التواصل مع ممثلي الخدمة للإجابة على استفساراتهم وإنجاز معاملاتهم عبر منصة ديوافيرس. وبيئة العمل الافتراضية، والتي تمكن المستخدمين من الموظفين والإدارة العليا من التنقل في مباني الهيئة وعقد الاجتماعات. ومختبر المستقبل، والذي يمكّن المستخدمين من عقد جلسات العصف الذهني ومناقشة التحديات ووضع أفضل الحلول باستخدام أدوات الابتكار عبر منصة الهيئة الافتراضية. وجلسات الابتكار الحيّة، والتي تمكّن المستخدمين من الاطلاع على أحدث الابتكارات في الهيئة عبر منصة ديوافيرس. والإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، والذي يمكّن المستخدمين من اتباع خطوات الأمن والسلامة. والطائرات بدون طيار، والتي تمكّن المستخدمين من مسح الألواح الشمسية واكتشاف الأعطال وحلها، إضافة إلى إعداد التقارير في العالم الافتراضي، وإعداد الموظفين الجدد، الذي يتيح للموظفين الجدد من التعرف على رؤية ورسالة الهيئة من خلال منصة ديوافيرس.

كما تعرض منصة هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيق الهيئة الذكي الذي تستعد لإطلاق النسخة المحدّثة منه بنهاية 2022، لتقدم تجربة أكثر سهولة وسلاسة وكفاءة لمتعامليها، وتطبيق المكتب الذكي الذي يعد منصة رقمية رائدة تلبي جميع المتطلبات التشغيلية للمؤسسات من خلال تطبيق متكامل ومتعدد الوظائف وآمن، ويمكن الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان، ورماس، موظف الهيئة الافتراضي لخدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية، ورماس لتعزيز العمل وهو عبارة عن مساعد افتراضي متوفر على تطبيق المكتب الذكي يساعد في تعزيز العمل وسرعة اتخاذ القرار.



وكذلك تعرض الهيئة منصة البيانات الضخمة والتحليلات والتي تجمع بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، بهدف تبسيط وتحسين إجراءات العمل، وتطبيق دروب بإصداره المتقدم لخدمات توصيل الطاقة، وناقل الخدمات المؤسسية للشبكة الذكية الذي يتيح بنية خدمية متعددة لتمكين تكامل خدمات الأعمال، والنظام القائم على السحابة لإدارة المولدات المتنقلة / الاحتياطية عن بعد على مدار الساعة، وحل الواقع المعزز لنظم المعلومات الجغرافية الذي يسمح للموظفين الميدانيين بالاطلاع على مواقع وخصائص الأصول المتواجدة تحت الأرض برؤية ثلاثية الأبعاد.

ونظام التتبع الذكي للإشعارات الفنية والشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، والبوابة الإلكترونية لبرنامج "سبيس - دي" التي تعرض البيانات التي تم جمعها عبر الأقمار الاصطناعية وصور حالات الاستخدام ومحطات إنترنت الأشياء، ونظام تحسين الكفاءة لإدارة التوربينات الغازية، ومركز الأمن السيبراني لأنظمة التكنولوجيا التشغيلية بقطاع إنتاج الطاقة المستخدم لرصد وإدارة الهجمات المتعلقة بهذه الأنظمة، ومنصة أتمتة العمليات الروبوتية، ومبادرة الشاحن الأخضر والتي تدعم جهود إمارة دبي في توفير خدمات مبتكرة وصديقة للبيئة.