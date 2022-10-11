«إينوك» تزود موانئ نيجيريا بمنتجات زيوت التشحيم البحرية

أعلنت مجموعة إينوك، أمس، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة «كيو إم إف إنرجي» في نيجيريا، في خطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية المجموعة لتوسيع شبكتها العالمية من زيوت التشحيم البحرية.

وبموجب الاتفاقية، تزوّد «إينوك»، موانئ نيجيريا بمنتجات زيوت التشحيم البحرية «ستراتا» التي تضم محفظة شاملة من المنتجات التي تغطي كل الاستخدامات البحرية مثل سفن تموين منصات النفط والغاز البحرية، ومنصات النفط البحرية، والناقلات، وناقلات المنتجات السائبة، وسفن الحاويات وناقلات الغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نلتزم في (إينوك) بتوسيع حضورنا على المستوى الدولي، حيث تعدّ شراكتنا الأخيرة مع (كيو إم إف إنرجي)، خطوة أخرى في هذا الاتجاه، فيما نواصل دعم النمو الإجمالي لقطاع النقل والشحن البحري على نطاق عالمي».

وأضاف الفلاسي في بيان: «نحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستعزز حضور منتجاتنا من زيوت التشحيم البحرية في الأسواق الدولية».

وتغطي شبكة «إينوك» العالمية لتزويد منتجات الزيوت البحرية «ستراتا» في الوقت الراهن، 200 ميناء بحري في 20 دولة.

وخلال العام الماضي، قُدمت هذه المنتجات لنحو 1700 سفينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا بما في ذلك شمال إفريقيا والبحر المتوسط، ودول رابطة الدول المستقلة.

وعلى مستوى إفريقيا، تغطي شبكة المجموعة جنوب إفريقيا وأنغولا وناميبيا وغانا وتوغو وموريتانيا ومصر وكينيا والآن نيجيريا من خلال شراكة المجموعة مع شركة «كيو إم إف إنرجي».

وكانت «إينوك»، أعلنت أخيراً عن تسجيل نمو بنسبة 350% في مبيعات ذراعها لأعمال الزيوت البحرية «ستراتا» خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2021.

ويُعزى ذلك النمو الكبير إلى توسيع المجموعة لنطاق حضورها العالمي ودعم سلسلة التوريد وتعيين موزعين في الأسواق البحرية الرئيسة.