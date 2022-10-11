بلدية عجمان تعرض مشروعاتها الرقمية في «جيتكس»

عرضت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ضمن جناح حكومة عجمان في الدورة الـ42 من معرض «جيتكس غلوبال»، مشروعاتها الرقمية لجمهور المنصة، مبينة أن الأيام المقبلة ستشهد تدشين جملة من المشروعات الرقمية، طوال أيام المعرض الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأفادت مديرة إدارة تطوير الخدمات الذكية رئيس لجنة معرض جيتكس للدائرة، هند الشامسي، بأن الدائرة تحرص كل عام على وضع بصمتها في المعرض الذي يجمع العقول وكبرى الجهات والمؤسسات والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التطبيقات والأنظمة التي تضمن جودة الحياة.

وتابعت أن الدائرة تستعرض بجانب 11 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، أبرز أهم الإنجازات التقنية والمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية، لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتأمين تجربة استثنائية للمتعاملين.