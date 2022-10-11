السيارة الطائرة الكهربائية «X2» تحلق في سماء دبي

شهدت دبي، أمس، في «سكاي دايف دبي» انطلاق أول رحلة عامة حصرية للسيارة الطائرة الكهربائية «eVTOL موديل X2»، التي طورتها حديثاً شركة «إكس بنغ» الصينية، وذلك بدعم من الشريك الرسمي غرفة دبي العالمية.

وجاء تسيير أول رحلة عامة للسيارة «الطائرة X2»، ضمن فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، حيث قامت السيارة الطائرة بإجراء إقلاع وهبوط عمودي سلس أمام أعين الحضور لمدة 90 ثانية، لتكون الرحلة إيذاناً بفترة جديدة في مستقبل رحلات الطيران القصيرة والتنقل الذكي داخل المدن.

وتمتلك السيارة الطائرة الكهربائية «X2» مقعدين بنظام تحكم ذكي، مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي، وتعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة «إكس بنغ إيروهت XPENG AEROHT» التابعة لشركة «إكس بنغ». ولا تصدر «X2» أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، ما يجعلها أحد الحلول المستدامة للتنقل القصير، وهي مصممة للطيران ضمن المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة.

وجاء اختيار دبي كوجهة لتسيير هذه الرحلة للسيارة الطائرة وإطلاقها كابتكار جديد في عالم النقل، كثمرة لجهود حثيثة منذ عام 2021، بذلتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لاستقطاب هذه الشركة الصينية العالمية وجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الإمارة.

وأشار مدير عام غرف دبي بالإنابة، حسن الهاشمي، إلى أن دبي تثبت مجدداً للعالم أنها أصبحت تحت رؤية قيادتها الرشيدة حاضنة للابتكار والحلول الذكية، ومركز الإبداع العالمي في خدمة الإنسانية والأهداف المستدامة، معتبراً أن اختيار شركة «إكس بنغ» لدبي لإطلاق أحدث حلولها في مجال النقل الذكي والمستدام مؤشر إلى مكانة دبي وسمعتها كعاصمة للابتكار والتميز والأعمال.