شركة نرويجية تورّد مليار لتر من مياه الشرب إلى دبي سنوياً على مدار 50 عاماً

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم مع شركة «فريش ووتر» النرويجية بهدف دراسة توسيع سلسلة الإمداد الخاصة بالمياه، وتعزيز الأمن المائي في المنطقة.

وأفاد المركز، في بيان، أمس، بأنه من الممكن أن يؤدي هذا التعاون، الذي يضع لشركة «فريش ووتر» موطئ قدم في دولة الإمارات، ويعمل على توسيع سلسلة إمدادات المياه الخاصة بها عبر المنطقة، إلى تدفق مياه الشرب الطبيعية النقية عبر إمارة دبي يصل حجمه إلى مليار لتر كل عام على مدار 50 عاماً، وهو يستهدف على نحو خاص تعزيز الأمن المائي بشكل كبير، حيث يشكل الأمن المائي مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم.

ويتزامن توقيت هذا الإعلان مع خطط مركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركز للمياه تابع له، وهي خطوة مدفوعة بشكل جزئي بالمخاوف بشأن انعدام الأمن المائي العالمي وتقلّب الإمدادات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستكون «فريش ووتر»، قادرة على الاستفادة بشكل فوري من خدمات مركز دبي للسلع المتعددة ذات المستوى العالمي والاتصالات والشبكات العالمية، عبر سلاسل التوريد والقدرة التي لا تضاهى على دفع وتحفيز التدفقات التجارية عبر إمارة دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «قدرة شركة (فريش ووتر النرويج) على توريد مليار لتر من مياه الشرب الطبيعية النقية سنوياً، جنباً إلى جنب مع البنية التحتية والروابط التجارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة والتي لا مثيل له، توفر فرصة مهمة لمواجهة التحدي العالمي الوشيك على المدى الطويل».

وأضاف أن «إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة لمركز مخصص للمياه في دبي لن يضع الحديث عن المياه في صدارة المشهد فحسب، بل سيجذب أيضاً الشركات الرائدة في هذا القطاع لإنشاء مركز عالمي للابتكار وأفضل الممارسات المستدامة والمعرفة والتعليم، مع ضمان أن السلعة الأكثر نقلاً في العالم يمكن أن تصل إلى المناطق التي تعاني ضائقة مائية».

من جانبه، قال رئيس شركة «فريش ووتر النرويج»، ألف أندرسن: «نحن في شركة (فريش ووتر) على استعداد لتصدير مياه الشرب النرويجية الطبيعية إلى المنطقة بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة».

وأضاف: «سواء تم تصديرها بكميات كبيرة لإمدادات المياه وتخزينها في حالات الطوارئ، أو جاهزة للاستهلاك في السوق في عبوات قابلة لإعادة التدوير بالكامل، فنحن على ثقة من أن وجود (فريش ووتر) في دبي والمنطقة سيعزز الوصول إلى مياه الشرب الطبيعية النقية، ويقلل بشكل كبير من استخدام البلاستيك».