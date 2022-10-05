«فلاي دبي» تُطلق عروضاً إلى 11 وجهة بأسعار تبدأ من 1105 دراهم

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 11 وجهة ضمن شبكتها العالمية، بالتزامن مع فصل الشتاء، تبدأ من 1105 دراهم على الدرجة السياحية.

وأفادت الشركة على موقعها الشبكي بأن العروض تشكل فرصة للسفر واكتشاف الوجهات السياحية خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أنها تخضع للتوافر، ومتاحة للحجز بحلول 31 أكتوبر، وللسفر بحلول 15 ديسمبر 2022.

وبحسب الناقلة، تبدأ أسعار الرحلات إلى يريفان في أرمينيا 1105 دراهم على الدرجة السياحية، ونحو 3400 على درجة الأعمال.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى كل من باكو وتبليسي من 1200 درهم على الدرجة السياحية، و6300 و6700 على درجة الأعمال لكل منها، مقابل 1650 درهماً إلى بيروت على الدرجة السياحية، و4200 درهم على درجة الأعمال، فيما تصل أسعار الرحلات إلى مدينة عمّان إلى نحو 1650 درهماً، ونحو 4400 درهم على درجة الأعمال.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى سراييفو من نحو 2300 درهم، و1550 درهماً إلى زنجبار، و2500 درهم إلى سالزبورغ ونحو 3000 درهم إلى بيزا.