دبي للذهب تطلق عقوداً آجلة وفورية جديدة للذهب المادي

في سياق سعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح هيئة معيارية لتسعير الذهب في المنطقة، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن إطلاق عقوداً آجلة وفورية جديدة للذهب المادي.

ويوفر إطلاق المنتجين الجديدين للمتداولين والمؤسسات المالية المشاركة القدرة على استخدام الذهب المادي كضمان للوصول إلى مصادر إقراض قصيرة الأجل معقولة التكلفة مدعومة بالضمانة التي توفرها دار المقاصة التابعة للبورصة بصفتها طرف مركزي ثالث.

كما يمكن استخدام هذين المنتجين على نطاق واسع للتحوط في أسواق الذهب. وتم تصميم هذين العقدين بحيث يمكن استخدامهما معاً من قبل المتداولين، مثل اتفاقية إعادة شراء، للحصول على سيولة قصيرة الأجل من البنوك، من خلال عقد الذهب المادي الفوري، بينما يتم تداول العقود الآجلة للذهب المادي في الوقت نفسه ليحصل المتداول على ذهبه، ويحصل البنك على أمواله.

وجدير بالذكر أن هذين العقدين أصبحا متوفران الآن للتداول على منصة البورصة.

وفي تعليقه على طرح العقدين الجديدين، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "تعززت مكانة الذهب كفئة أصول قوية على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث بدأت البنوك بقبوله بشكل متزايد كضمان من المتداولين والمؤسسات التي تسعى للحصول على سيولة في الأسواق.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً إقليمياً هاماً، وتعد السلع، وخاصة الذهب، من الأصول المهمة التي تساهم بتنشيط أحجام التداول في الأسواق. ونحن نهدف من خلال إطلاق العقود الآجلة والفورية للذهب المادي، إلى تقديم خيارات أوسع للمشاركين في سوق السلع. وتؤكد هذه الخطوة، التي توفر إمكانات ضخمة للمتداولين والوسطاء والبنوك والمؤسسات المالية، على التزامنا بتعزيز قدرة الوصول إلى منتجات وخدمات عالية الجودة لأعضائنا".

أول صفقة

إلى ذلك، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع تنفيذها أول صفقة في إطار هذين العقدين الجديدين بين مؤسستين من أعضاء البورصة، هما شركة بالوما بريشيوس دي إم سي سي مع أحد أهم البنوك في دولة الامارات العربية المتحدة، ليصبحا بذلك أول من يستفيد من الوصول إلى سيولة قصيرة الأجل باستخدام هذين العقدين. وسيتم تسليم سبائك الذهب المادي التي يتم تداولها من خلال هذه العقود عبر "الإمارات جولد" والتي تعد جزءاً من معيار "الإمارات للتسليم الجيد".

وفي سياق متصل قال بن سليّم: "نحن سعداء بنجاح أول صفقة يتم توقيعها في إطار منتجاتنا الجديدة. ولا شك بأن هذه الصفقة تسلط الضوء على طبيعة المنتجات الملائمة والمبتكرة التي نقدمها إلى الأسواق، والتي يمكن لجميع المشاركين الرئيسيين في السوق الوصول إليها. ونتوقع عقد المزيد كهذه الصفقة مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى بالتزامن مع استمرارنا بتقديم منتجات توفر السيولة للمتداولين في الأسواق."

ويمكن تداول كلا العقدين الجديدين حالياً على منصة التداول "EOS" الخاصة ببورصة دبي للذهب والسلع، حيث يستطيع المتداولون من خلال هذه المنصة إدارة مخاطر عملياتهم وحماية قيمة تداولاتهم وتنمية محافظهم عن طريق شراء وبيع مشتقات السلع والعملات.

وينبغي أن يتمتع الذهب الذي يتم تسليمه بموجب عقد الذهب الفوري بدرجة نقاوة لا تقل عن 995.0 جزء في الألف، وأن يكون ملتزماً بمعيار "الإمارات للتسليم الجيد للذهب" ضمن سلسلة العهدة، وفقاً للوائح مركز دبي للسلع المتعددة. وتعمل غرفة المقاصة في بورصة دبي للذهب والسلع كطرف مقابل مركزي لجميع المعاملات. ويعكس هذا الأمر استمرار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإدخال أعلى معايير الذهب الدولية إلى المنطقة.

ويأتي طرح العقود الآجلة والفورية للذهب المادي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة FinMet، الرائدة في مجال التدريب والخدمات اللوجستية وتداول وتكنولوجيا المعادن الثمينة. وستتعاون البورصة مع شركة FinMet لتثقيف المشاركين في السوق وتحديد المزيد من الفرص في أسواق الذهب، وجذب بنوك وأعضاء جدد ممن يسعون إلى تنويع تداولاتهم لتلبية متطلبات أعمالهم.