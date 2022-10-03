«الأوراق المالية» تنظم فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2022

أعلنت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم السويدي، أن الهيئة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية، تنظم فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2022 التي تعقد على مدى الأسبوع الجاري، ضمن المبادرة السنوية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو».

وقالت السويدي في بيان صادر عن الهيئة أمس، إن الأنشطة المطروحة على جدول أعمال الأسبوع هذا العام، ستسلط الضوء على موضوعات التمويل المستدام، ومرونة المستثمر، ودور الهيئة في حماية المستثمر، وكذلك مسؤولية المستثمرين أنفسهم في حماية استثماراتهم والحفاظ على حقوقهم عبر تنمية وتعزيز ثقافتهم الاستثمارية.

وتبدأ فعاليات أسبوع المستثمر العالمي، اليوم الإثنين، بقرع الجرس في صالات التداول بكل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتنظم الهيئة خلال الأسبوع ملتقى بعنوان: «مبادئ الاستثمار.. والتخطيط المالي الفعال»، لطلبة جامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا، حيث تركّز الفعالية على تعريف الجمهور بآلية عمل الهيئة، ودورها الرقابي والتشريعي، وأهم المفاهيم الاقتصادية التي يتوجب على المستثمر الإلمام بها للبدء بعملية استثمارية ناجحة، إضافة إلى التعرف على كيفية التخطيط المالي الصحيح. كذلك تعقد هيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل بعنوان «تطور الاعتبارات الاستثمارية في ظل الأحداث العالمية»، (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية).