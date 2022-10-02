"فيستارا" تطلق خدمة جديدة للطيران المباشر بين أبوظبي ومومباي

أعلنت شركة "فيستارا" للطيران، عن إطلاق خدمة جديدة للطيران المباشر بين الهند وأبوظبي، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع المشتركة بين مجموعة تاتا والخطوط الجوية السنغافورية.

وستغادر الرحلة الافتتاحية من مومباي في الساعة 19:10 مساء بتوقيت الهند وتصل إلى أبوظبي في الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي مما يجعل فيستارا أول شركة طيران على الإطلاق تقدم خيار الدرجة السياحية الممتازة على الطريق، بالإضافة إلى درجة رجال الأعمال والاقتصادية.

وتعقيباً على هذا الإعلان قال فينود كانن المدير التنفيذي لشركة فيستارا:"نحرص دائماً على تعزيز وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية منطقة الخليج ونحن متحمسون لإضافة أبوظبي إلى شبكتنا الدولية المتنامية الأمر الذي يجعل الأعمال والتجارة والسياحة المزدهرة في دولة الإمارات من أبوظبي مكانًا مثاليًا لشبكتنا، كما أننا على ثقة من أن المسافرين سيقدرون اختيار السفر إلى الهند وأفضل خطوط طيران في جنوب آسيا على هذا الطريق.

وسيقبل طيران فيستارا جميع العملاء المؤهلين الذين يستوفون متطلبات التأشيرة / الدخول في كلا البلدين، على النحو المحدد من قِبل الهيئات الحكومية المعنية، كما وتشجع فيستاراعملائها بشدة على فهم هذه الإرشادات تماماً قبل إجراء حجوزاتهم.

وتعد شركة طيران "فيستارا" هي الأعلى تصنيفًا في الهند على مواقع SkytraxوTripAdvisor وقد فازت بالعديد من جوائز "أفضل شركة طيران"، بالإضافة إلى أعلى معايير الوجودة، والرحابة ونظافة المقصورة الداخلية، وفقًا لمعايير السلامة العالمية. وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز سبع سنوات منذ بدء الإنطلاقة، رفعت "فيستارا" من مستوى معايير الخدمات والحركة الجوية في صناعة الطيران الهندي لتصبح أكثر شركات الطيران تفضيلا في البلاد، مؤخرا نقلت أكثر من 35 مليون مسافر".