كهرباء دبي تكرّم رعاة وشركاء "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي رعاة وشركاء الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية والدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وذلك خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة في دبي.

وفي كلمته خلال حفل التكريم أشاد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بجهود الرعاة والشركاء وحرصهم على دعم الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال سعيد محمد الطاير: "أتقدم بأسمى آيات العرفان والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لرعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني". كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لافتتاحه فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ولرعايته وافتتاحه معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الذي شاركت فيه هذا العام 1,750 شركة من 55 دولة إضافة إلى 64 جهة راعية".

وأضاف الطاير: "يؤكد نجاح تنظيم هذه الفعاليات الرائدة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ويرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وفق رؤية ثاقبة تدرك أهمية تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية".

وأكد الطاير أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت دبي مركزاً مؤثراً على الصعيد العالمي في مختلف القطاعات الاقتصادية تسهم في تطوير حلول فعالة لتعزيز النمو ومواجهة التحديات بما تمتلكه من خبرات ومقومات متميزة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ انطلاقها في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ويعكس شعار هذا العام "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني" ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التحديات المناخية باعتبارها تطال بتأثيرها العالم أجمع.

كما رسخ معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر ووجهة مفضلة لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية حيث يعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة.

واختتم الطاير بالقول: "إذ نحتفل بالإنجازات والنجاحات التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي وشركاء ورعاة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية أتوجه بالشكر والتقدير للرعاة والشركاء والعارضين والإعلاميين لإسهاماتكم وجهودكم آملا أن تستمر شراكتنا الاستراتيجية لما فيه صالح جميع الأطراف وبما يدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لنا ولأجيالنا القادمة."