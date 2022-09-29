نقل عجمان تمدد مواعيد مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات ليوم السبت

أكدت هيئة النقل في عجمان، أنه انطلاقا من حرصها على تقديم خدمات متميزة لمتعامليها وإسعادهم، ولمواكبة متطلبات الجمهور، فقد تم تمديد مواعيد عمل مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات في أيام السبت لتصبح من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 9:00 مساءً، وذلك لخدمات فحص المركبات فقط، مع استمرارية مواعيد عمل المركز كما هي في الأيام من الأحد الى خميس من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً وفي أيام الجمعة خلال الفترة الصباحية من الساعة 7:30ص ولغاية 12:00ظهراً وخلال الفترة المسائية (لخدمة فحص المركبات) من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً .

وتحرص الهيئة على اتباع رؤية إمارة عجمان التي تهدف لتطوير الأداء الحكومي وتقديم خدمات استباقية ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات متعامليها لتعزيز جودة الحياة.

ويقدم مركز سبيد خدماته على مستوى عالٍ من الجودة و التميز للجمهور و تشمل خدمة الفحص الفني للمركبات الخفيفة و الثقيلة، المقطورات، الدراجات النارية، تصاريح الصبغ والسمكرة، طباعة رقم الشاسيه للمقطورات بجانب خدمات ترخيص المركبات ، تأمين المركبات، وخدمات مصنع لوحات الأرقام.

ويعد مركز سبيد أول مركز على مستوى الدولة يطبق خاصية الدفع الرقمي لدفع رسوم الفحص واستلام شهادة الفحص الرقمية عبر الرسائل النصية ، كما طبق المركز محققا بذلك استراتيجية الهيئة في رفع مستوى رضا المتعاملين