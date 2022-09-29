«أدنوك للتوزيع»: 1.285 مليار درهم أرباحاً نقدية للمساهمين عن النصف الأول

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، موافقة مجلس الإدارة على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم)، أي ما يعادل 350 مليون دولار.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الدفعة تعد أول دفعة من توزيعات أرباح عام 2022، التي من المتوقع ألا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم)، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح.

وتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام الجاري في أبريل 2023، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

وستوفر توزيعات أرباح العام الكامل 2022 عائداً ربحياً بنسبة 4.9% (بناء على سعر السهم 4.21 دراهم، كما في 27 سبتمبر 2022).

وللأعوام اللاحقة، تنص سياسة الشركة لتوزيع الأرباح على توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الشركة، والثقة بقدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً، ما سيدعم فرص النمو والحفاظ على تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

ومنذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2017، قدمت الشركة لمساهميها عائدات محسّنة بفضل سياستها التصاعدية لتوزيع الأرباح.

واحتفظت الشركة بسجل توزيعات أرباح قوي، حيث شهد عام 2018 توزيعات أرباح بقيمة 1.47 مليار درهم، فيما بلغت في عام 2019 نحو 2.39 مليار درهم، في حين وصلت في عامي 2020 و2021 إلى 2.57 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي: «أسهمت المرونة التي تتمتع بها الشركة، وتركيزها على استراتيجية النمو الذكي في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، مع ضمان عائدات مجزية للمساهمين».

وأضاف أن «عرض القيمة الجاذب الذي تقدمه الشركة، يأتي مدعوماً بالأرباح القوية، والتدفقات النقدية المستقرة، التي يمكن التنبؤ بها إلى جانب سياسة توزيع الأرباح، وهو ما يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه المساهمين».