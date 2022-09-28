"مطارات دبي" تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

قال متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي إنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا وهيئة دبي للطيران المدني، فإن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي الذي أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين، ومطار دبي وورلد سنترال وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه: أنه سيتم تحديد إلزامية ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر على متن الطائرات بناءً على المتطلبات المحددة والقواعد المطبقة من قبل وجهات الوصول النهائية أو الترانزيت.

وذكر أن صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا تقع على رأس أولوياتنا، لذا، تعمل مطارات دبي عن كثب مع السلطات التنظيمية وشركات الطيران وشركاء الخدمة الآخرين لضمان بيئة مطار آمنة وصحية.