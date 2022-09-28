أحمد بن سعيد: دبي مركز عالمي للاقتصاد الأخضر

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة الـ24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، ويستمر حتى يوم غد (الخميس)، في مركز دبي التجاري العالمي. ويمتد «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» هذا العام على مساحة 62.51 ألف متر مربع بمشاركة 1750 شركة من 55 دولة، إضافة إلى 64 جهة راعية، و32 من الشركاء والجهات الداعمة، كما يضم المعرض 20 جناحاً دولياً.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، وتدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع الدولة الريادي في مجال التنمية الخضراء. ويؤكد النجاح الذي يحققه معرض (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) عاماً بعد عام، دوره الحيوي في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال، حيث يجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة، لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أماناً واستقراراً على مستوى العالم».

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير، وعدد من مسؤولي الهيئة.

بدوره، قال سعيد محمد الطاير: «بين عامي 2011 و2021، ازداد عدد زوار (ويتيكس) نحو 10 أضعاف، الأمر الذي يؤكد مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ويوفر منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة. كما يسهم المعرض في تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأشار الطاير إلى أن «المعرض يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما يوفر (ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية) منصة فريدة للمستثمرين لبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في العديد من القطاعات. إضافة إلى ذلك، يتيح المعرض، الفرصة للزوّار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة».

وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه مطر حميد الطاير وسعيد محمد الطاير وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح عن أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، والنفط، والغاز، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير وغيرها، حيث تفقد سموه جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، ومنصات كل من «إينوك»، و«سيمنس» للطاقة، و«أكوا باور»، و«دوكاب»، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وشركة «مصدر»، وجدة للكبلات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، و«غنتوت للطاقة»، وشركة «إس إيه بي»، إضافة إلى عدد من أجنحة الدول المشاركة.

وإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة من مختلف أنحاء العالم، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ثماني جلسات نقاشية وحوارية عن الطاقة النظيفة والتنقل الذكي، خلال فعاليات اليوم الأول بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء.

افتتاح المعرض

شارك في افتتاح المعرض مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، محمد محمد صالح، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، سيف حميد الفلاسي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أحمد بن شعفار، والمدير التنفيذي لإسعاف دبي، مشعل عبدالكريم جلفار، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، محمد جميل الرمحي، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، إلى جانب لفيف من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.