الناقلات الإماراتية تشغّل 92 ألف رحلة خلال الصيف

كشفت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، أن الناقلات الإماراتية: «طيران الإمارات»، «فلاي دبي»، «الاتحاد للطيران»، «العربية للطيران»، و«العربية للطيران أبوظبي»، شغّلت في الإجمال نحو 92 ألف رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية خلال فترة الصيف لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2022، مقابل 47 ألف رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 95.7%.

وبحسب بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، شغّلت الناقلات الوطنية 27 ألف رحلة خلال يونيو العام الجاري، مقابل نحو 13 ألف رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو بلغ نحو 107%، فيما وصل عدد الرحلات خلال يوليو إلى 32.2 ألف رحلة، مقابل 15.7 ألف رحلة، بنمو 105%، في حين وصل عدد الرحلات خلال أغسطس إلى ذروته، مسجلاً 32.7 ألف رحلة، مقارنة 18.2 ألفاً في أغسطس العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 80%.

ووفقاً للبيانات، سيّرت الناقلات الوطنية 1056 رحلة في اليوم الواحد طوال شهر أغسطس 2022، مقارنة بـ587 رحلة يومياً في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى نمو متواصل مستمر في السعة التشغيلية لجميع الناقلات الوطنية، مع استئناف الرحلات إلى المزيد من الوجهات، وافتتاح محطات جديدة في أسواق دولية.

وأوضحت البيانات أن «طيران الإمارات» سيّرت وحدها 12.2 ألف رحلة جوية خلال أغسطس 2022، مقابل نحو 7000 رحلة في الشهر نفسه من العام الماضي، تلتها «فلاي دبي» التي سجلت 8400 رحلة جوية، مقابل 4400 رحلة جوية في أغسطس 2021.

بدورها، شغّلت «الاتحاد للطيران» 4600 رحلة جوية في أغسطس 2022، مقابل نحو 3000 رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شغلت «العربية للطيران» 6200 رحلة، مقابل 3300، ثم «العربية للطيران أبوظبي»، التي سجلت 1149 رحلة، مقارنة بـ428 رحلة جوية في أغسطس 2021.

أداء قوي

أظهر أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة مطارات دبي تحقيق مطار دبي الدولي أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز عدد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، حيث بلغ الإجمالي 26.7 مليون مسافر، وذلك رغم انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي، التي استمرت لمدة 45 يوماً خلال مايو ويونيو الماضيين.