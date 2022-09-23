طيران الإمارات تحصد 3 جوائز من "سكاي تراكس 2022"

نالت طيران الإمارات ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز "سكاي تراكس وورلد إيرلاينز 2022". والجوائز الثلاث هي: أفضل درجة سياحية في العالم، وأفضل خدمة طعام في الدرجة السياحية في العالم، وجائزة أفضل ترفيه جوي في العالم للمرة السابعة عشرة على التوالي. ويُشكّل الفوز بهذه الجوائز المرموقة شهادة على التزام الناقلة بتقديم أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، حيث يستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بالمقصورة الفسيحة، والقوائم المعدة بعناية، ومجموعة لا تضاهى من خيارات الترفيه، ووسائل الراحة المدروسة مثل دمى وألعاب الأطفال وغيرها.

وفي الوقت الذي أصبح فيه خفض التكاليف هو القاعدة، فإن طيران الإمارات تستثمر على المدى الطويل لمواصلة تحسين منتجاتها وخدماتها في جميع الدرجات.

ويأتي هذا التكريم في أعقاب إعلان طيران الإمارات مؤخراً عن استثمار أكثر من 2 مليار دولار أميركي لتعزيز تجربة عملائها على متن الطائرة، بما في ذلك واحد من أكبر مشاريع التعديل التحديثي في تاريخ الطيران، الذي يشمل تحديث مقصورات 120 طائرة، ونموذج تقديم خدمات ومنتجات يركز على الضيافة عبر جميع المقصورات، بدءاً من العام الجاري. كما ستستثمر طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار أميركي في الجيل التالي من أنظمة الترفيه الجوي مع تاليس لإتاحة المجال أمام المسافرين لتجربة مكتبة ضخمة تضم 5000 قناة على شاشات ذات وضوحٍ عالٍ، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التقنية المتقدمة الأخرى في أسطولها المستقبلي من طائرات الإيرباص A350.

ويمكن للعملاء الذين يسافرون في الدرجة السياحية، بغض النظر عن المكان الذي يقصدونه على شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي 130 وجهة عبر القارات الست، أن يتطلعوا إلى قائمة حافلة بالنكهات الإقليمية والموسمية، تضم مقبلات وأطباقاً رئيسيةً شهيةً وحلوى لذيذة مستوحاة من وجهتهم.

وتفتخر طيران الإمارات أيضاً بالاحتفال بالثقافات والتقاليد الفريدة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم أطباق مميّزة لمناسبات احتفالية، مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك والسنة الهجرية الجديدة وديوالي وأونام ومهرجان أكتوبر.

وتقدم طيران الإمارات خدمة الترفيه الأكثر شمولاً وحداثة في الأجواء. إذ يوفر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز هذا العام جائزة سكاي تراكس للمرة السابعة عشرة على التوالي، أكثر من 5000 قناة ترفيهية، تعرض أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وأول قناة للتسوق على متن الطائرة في العالم EmiratesRED والبث التلفزيوني الحي. ويمكن للعملاء أيضاً اختيار محتوى بـ40 لغة.

وبالإضافة إلى الترفيه، تقدم طيران الإمارات مجموعة من الميزات المفيدة الأخرى، مثل: الاطلاع على حالة الرحلة من حيث موقع الطائرة والوقت في وجهة الإقلاع والوصول والزمن المتبقي، وعرض المشاهد الخارجية على الشاشات الشخصية من خلال الكاميرات المثبتة على مقدمة الطائرة وذيلها وبطنها.

ويعد نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي الوحيد الذي يقدم برامج حصرية من منصة "شاهد"، مع أكثر من 135 ساعة من المحتوى العربي، والمزيد في الأشهر المقبلة. كما تعد طيران الإمارات أول ناقلة في المنطقة تتعاون مع HBO Max، حيث تقدم عروضاً حصرية فقط من خلال خدمة البث التدفقي.

وتعزز طيران الإمارات تجربة العملاء في الأجواء بفريق عالمي من طاقم الطائرة الذي ينحدر أفراده الودودون والمدربون جيداً من أكثر من 130 جنسية. وتواصل الناقلة رفع مستوى خبراتهم في مجال الضيافة من خلال برنامج تدريبي صارم بالشراكة مع المدرسة الفندقية السويسرية الشهيرة في لوزان Ecole hoteliere De Lausanne. ويركز البرنامج على إتقان ركائز الخدمة الأربع: التميّز والانتباه والابتكار والشغف.