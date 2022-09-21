«دبي للاستثمار» تُطلق «دانة بيي» في رأس الخيمة بمليار درهم

أطلقت شركة دبي للاستثمار، مشروع «دانة بيي»، ليشكل أحد أبرز المشروعات الشاطئية المميزة على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن «دانة بيي» يسهم في إرساء معايير جديدة للتجربة السكنية والسياحية في الإمارة، مشيرة إلى القيمة الاستثمارية للمشروع التي تصل إلى مليار درهم.

وأوضحت أن المشروع الجديد يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع تقريباً، ويضم وحدات سكنية فاخرة، تشمل فللاً و«تاون هاوس» والشقق المطلة على الواجهة البحرية، ومنتجعاً فندقياً فخماً من فئة أربع نجوم، إلى جانب مرافق مخصصة للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «المنطقة تتميز بإمكانات هائلة لقطاعات السكن والضيافة والسياحة».