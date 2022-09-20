الشقق والفلل تقود ازدهار سوق دبي العقارية

تواصل سوق دبي العقارية نموه مدفوعاً بنمو مبيعات الشقق والفيلات وزيادة اسعارها. وشهد شهر أغسطس 2022 عمليات بيع شقق في دبي تقدر بـ 6,050 عملية بإجمالي 11.7 بليون درهم.

وتدل هذه الأرقام عى زيادة حوالي 37 في المائة في مايتعلق بحجم المبيعات وحوالي 33 في المائة في ما يتعلق بالزيادة على أساس شهري، بحسب زووم بروبيرتي انسايتس.

ولوحظ أن متوسط سعر بيع الشقق لامس 1508 درهم إماراتي للقدم المربع خلال هذه الفترة، كما بلغت أدنى وأعلى قيمة معاملات للشقق في أغسطس 73,974 ألف درهم و 400,178 ألف درهم على التوالي.

كما واصل قطاع الفلل اتجاهه التصاعدي مع 1380 صفقة بيع أبرمت في أغسطس، وبقيمة إجمالية لامست 3,8 مليار درهم ، بمتوسط سعر 845 درهم للقدم المربع. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 30 في المائة في حجم المبيعات، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 3,5 في المائة ، مقارنة بشهر يوليو 2022.

بهذه الأرقام يرتفع إجمالي قيمة المبيعات إلى 160 مليار درهم إماراتي حتى نهاية أغسطس 2022، الذي ثبت أنه شهر قياسي تمت فيه 9720 عملية بيع بقيمة 24,3 مليار درهم، وفقاً لزووم بروبيرتي انسايتس.

يقول عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة زووم العقارية، إن "سوق العقارات في دبي سوف يختتم عام 2022 ختاماً قوياً.

في حديثه عن أداء العقارات في دبي في عام 2022، قال شبيري إن دبي قد تجاوزت مدن كبرى منافسة في الوقت الذي تواصل فيه دبي مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أرقام لايمكن تجاهلها.

وأضاف شبيري أن إمارة دبي حققت إنجازاً فريداً بتجاوز مبيعاتها 20 مليار درهم على مدار ثلاثة أشهر متتالية، ما يمنح سوق دبي العقاري مكانة متميزة وقوية تمكنه من ختام العام ختاماً قوياً.

وشهدت أسواق العقارات الجاهزة أيضاً نمواً خلال أغسطس 2022، بحسب زووم بروبيرتي انسايتس، حيث ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 27.5 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2022، وقد بلغ النمو الإجمالي على أساس سنوي 67.5 في المائة.

وفي ما يتعلق بقيمة المبيعات، لوحظ نمواً بنسبة 6.7 في المائة و 57.5 في المائة في سوق العقارات الجاهزة على أساس شهري وسنوي، على التوالي.

وتم إبرام ما يقرب من 4400 صفقة بيع بإجمالي 8,5 مليار درهم في الأسواق غير المكتملة خلال أغسطس 2022، ما جعله أفضل شهر فيما يتعلق بالمعاملات الشهرية منذ عام 2010.

وفي مايتعلق بحجم المعاملات، سجل السوق نمواً بنسبة 51 في المائة مقارنة بشهر يوليو 2022 وزيادة بنسبة 72 في المائة على أساس سنوي.

ومع الأخذ في الاعتبار قيمة المبيعات، بلغت القفزة على أساس شهري وعلى أساس سنوي 38.5 في المائة و 76.5 في المائة على التوالي.

قال شبيري:"مع هذا الأداء الاستثنائي لكل قطاعات السوق، يمكننا القول وبكل ثقة إن العقارات في دبي أصبحت منجم ذهب للمستثمرين، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر مما يجعل الاستثمار العقاري الأفضل والأمثل".