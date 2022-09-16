الهيئة السعودية للسياحة تطلق حملتها الترويجية في دبي

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملتها الترويجية في دبي، رابع محطات جولتها في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستعرض من خلالها وشركائها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها السعودية في صناعة السياحة.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية، وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون، وذلك بمشاركة أكثر من 220 شريكًا للهيئة عقدوا اجتماعات ناقشوا فيها فرص التعاون والعمل المشترك.

ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في الإمارات للمشاركة في الاجتماعات التي نظمتها في فندق ماندارين أورينتال دبي، والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية.

ويشارك مع الهيئة في جولتها الترويجية عدد من الجهات الحكومية كوزارة الحج والعمرة، وصندوق التنمية السياحي، ومطوري الوجهات والمنتجات السياحية مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبرنامج جدة التاريخية، وكروز السعودية، ومدل بيست، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، إن اللقاء في دبي يأتي بعد أن أعلنت المملكة عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول الخليج، وهذا يفتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة السعودية والاستمتاع بطبيعتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق.