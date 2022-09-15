الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحبتور": نعتزم إدراج المجموعة في سوق دبي المالي 2024

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، محمد الحبتور، إن المجموعة تعتزم إدراج مجموعة الحبتور كاملاً في سوق دبي المالي خلال عامين من الآن.

وأشار في تصريحات صحافية اليوم، إلى أن الإدراج الذي تسعى له المجموعة سيكون بحسب ظروف السوق.

وأوضح أن مخصصات المجموعة للاستثمار تصل لنحو 3 مليارات درهم، مبيناً أن حجم الاستثمار في حبتور سيتي يبلغ تقريباً 3.5 مليار دولار.

والى ذلك قال أن السوق العقاري بدبي في اتجاه صعودي، مشيرا إلى أنه تم بيع ٨ بنتهاوس من إجمالي ١٢ بنتهاوس تم طرحها في الابراج الثلاثة في مدينة الحبتور، وذلك خلال الفترة الماضية، متوقعاً بيع باقي الوحدات خلال العام الحالي، بالتزامن مع انتعاش السوق في الفترة الحالية، والتي تؤكدها الأرقام الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي .

وأشار إلى أن أسعار البنتهاوس تترواح ما بين ٣٠ و ٣٥ مليون درهم، كما يوجد ضمن الأربعة بنتهاوس فاخر يصل سعره إلى ١٠٠ مليون درهم، وهو مكون من ٧ غرف وحمام سباحة خاص، وهو معروض للبيع من قبل الشركة .