27 ألف شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال 8 أشهر

أظهرت بيانات غرفة تجارة دبي إحدى الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي عن نمو بنسبة حوالي 69% في عدد الأعضاء الجدد الذين بلغ عددهم خلال الفترة يناير- أغسطس 2022 أكثر من 27,100 شركة جديدة مقارنةً بـ 16,032 شركة جديدة خلال نفس الفترة من 2021.

وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 314 ألف شركة مما يعزز مكانة الغرفة كإحدى أكبر غرف التجارة محلياً وإقليمياً وعالمياً ودورها المتنامي في دعم بيئة الأعمال وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

وكشفت غرفة تجارة دبي عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة يناير- أغسطس 2022 بنسبة 20.2% حيث بلغت قيمتها 177 مليار درهم مقارنة بـ 147.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس قوة قطاع التجارة في الإمارة وإمكانات تجار دبي في تحديد الفرص في الأسواق العالمية.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة 476,937 شهادة بنمو بنسبة 9.8% مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه المؤشرات مرونة غرف دبي وتأثير إعادة الهيكلة على نشاطاتها وقدرتها على خدمة مجتمع الأعمال بسلاسة وسهولة حيث ترسخ هذه المؤشرات الدور الحيوي الذي تلعبه غرف دبي في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز تنافسية اقتصاد دبي وبيئة أعماله.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب) التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة خلال الفترة يناير- أغسطس 2022 حوالي 2,674 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 1.33 مليار درهم بنمو بنسبة 22.2% مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الغرفة نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 12.7% خلال الفترة نفسها ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 642 ألف معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.

وأشار معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى ان الارتقاء بتنافسية اقتصاد دبي هو الأولوية في المرحلة المقبلة حيث يعتبر النموذج الاقتصادي للإمارة عامل استقطاب هام للشركات الناشئة والقائمة معتبراً أن غرف دبي نجحت بعد اعتماد استراتيجيتها الجديدة في تطبيق مبادرات متنوعة أثمرت نمواً متزايداً في عدد الأعضاء وتنوعاً في وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.

ولفت الغرير إلى ان الفترة المقبلة ستشهد زخماً إضافياً من قبل غرف دبي مع بدء الإعلان عن المبادرات المتنوعة التي ستكون تأثيراتها إيجابياً على القطاع الخاص وآدائه وتنافسيته العالمية وخصوصاً في مجال دعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة وتعزيز دور وتنافسية الشركات العائلية واستقطاب شركات جديدة متعددة الجنسيات إلى الإمارة.