«ميرسك» تختار «دبي الجنوب» لإنشاء مركز جديد في الإمارات

أعلنت «ميرسك كانو الإمارات»، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، عن التوصل إلى اتفاقية مع «دبي الجنوب»، أكبر مشروع حضري يركز على قطاعات الطيران واللوجستية والعقارات، لإنشاء مرفقها الجديد لعميات التخزين والتوزيع في دبي.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن كلاً من العضو المنتدب لـ«ميرسك الإمارات»، كريستوفر كوك، والمدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، وقّعا الاتفاقية في المقر الإقليمي لشركة «ميرسك غرب ووسط آسيا» في دبي.

وسيكون «مركز ميرسك اللوجستي المتكامل» البالغة مساحته 162 ألف قدم مربعة في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب»، قادراً على توفير 15 ألف موقع لمنصّات الشحن، و10 آلاف موقع لتخزين الحاويات، كما سيكون المرفق أيضاً بمثابة مركز لتنفيذ وإنجاز العمليات.

وبعد افتتاحها أول منشأة متخصصة لها على مساحة 108 آلاف قدم مربعة بدبي في المنطقة الحرة بجبل علي خلال مارس الماضي، ستقوم «ميرسك» بمضاعفة نطاق وجودها الإجمالي في الإمارات.

وقال كوك: «إننا في (ميرسك) نحرص على التواصل المستمر مع متعاملينا لفهم متطلباتهم اللوجستية، والتحديات التي قد تواجه سلسلة التوريد».

وأضاف: «بعد دراستنا كل الاحتمالات المختلفة، ركزنا على (دبي الجنوب) لإنشاء مركزنا الجديد لتنفيذ وإنجاز عملياتنا، بفضل موقعها الاستراتيجي».

من جهته، قال محسن أحمد إن «مهمتنا في (دبي الجنوب) تتمثل في استقطاب كبرى الشركات الدولية إلى المنطقة اللوجستية، بهدف تعزيز هذا القطاع، وتنويع اقتصاد الإمارة، بالتوافق مع المبادرات والاستراتيجيات الحكومية المختلفة».