طيران الإمارات توسع خدمات "العملاقة" إلى 42 مدينة

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن خطط لتشغيل طائرات A380 العملاقة التي سيجري تحديثها بأحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة إلى خمس مدن جديدة وذلك اعتبارا من ديسمبر المقبل.



والمدن الخمس هي نيويورك "مطار جيه اف كنيدي" وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة.

كما ستضيف الناقلة مزيدا من مقاعد "السياحية الممتازة" على رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني مع إدخال مقصوراتها المحسنة إلى خدماتها المنتظمة.

وتهدف طيران الإمارات إلى توفير مزيد من الفرص أمام العملاء لتجربة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي نالت استحسانا كبيرا من العملاء.

وتتضمن أحدث خطط عودة 85 طائرة A380 إلى الأجواء بحلول ديسمبر المقبل لتلبية الطلب على السفر في موسم عطلات نهاية العام.

وستشغل طيران الإمارات طائراتها A380 التي سيجري تحديثها وتجهيزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة إلى كل من نيويورك جيه اف كنيدي وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة على النحو التالي ستخدم طيران الإمارات الرحلة "ئي كيه 203/ 204" إلى نيويورك جيه اف كنيدي بطائراتها A380 المعدلة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل وستطلق طيران الإمارات مقصورتها السياحية الممتازة إلى أوكلاند لأول مرة لخدمة الرحلة "ئي كيه 448/ 449" اعتبارا من 15 يناير2023.

وستصبح ملبورن ثاني وجهة أسترالية تخدمها طيران الإمارات بطائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة "ئي كيه 406/ 407" واعتبارا من الأول من فبراير 2023 وسان فرانسيسكو ستصبح ثاني وجهة أميركية تخدمها طائرة الإمارات A380 المعدلة بتصاميم داخلية حديثة على الرحلة "ئي كيه 225/ 226" اعتبارا من 15 فبراير 2023.

أما سنغافورة ستستقبل لأول مرة طائرة الإمارات A380 المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة اعتبارا من الأول مارس 2023 على الرحلة "ئي كيه 354/ 355".

وستعمل طيران الإمارات على تحديث جداول رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني ونيويورك جون كينيدي بطائراتها A380 المعدلة على الرحلات التالية اعتبارا من 15 ديسمبر 2022 ستصبح سيدني أول مدينة على شبكة طيران الإمارات توفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات مع بدء تشغيل الطائرات المعدلة لخدمة الرحلة "ئي كيه 414/ 415".

وسيستقبل مطار لندن هيثرو خدمته اليومية الثالثة بطائرات مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة على الرحلة "ئي كيه 005/ 006" من 1 يناير 2023.

وستشغل أيضا طيران الإمارات طائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة لخدمة رحلة ثانية إلى نيويورك حيه اف كنيدي "ئي كيه 201/ 202" اعتبارا من 15 مارس 2023.

كما ستطلق طيران الإمارات خدمة A380 مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة لأول مرة إلى كرايستشيرش اعتبارا من 26 مارس 2022 كامتداد للرحلة "ئي كيه 412/ 413" من دبي إلى سيدني.

ونظرا لأن الطلب على السفر هو الأقوى منذ أكثر من عامين فإن طيران الإمارات ستوفر للعملاء مزيدا من الخيارات وتجربة أفضل مع تعزيز خدمات A380 إلى 42 وجهة بحلول نهاية مارس 2023.

كما تعمل بالتزامن مع ذلك على توسيع شبكتها لتلبية الطلب وتعزيز جداولها الحالية إلى أكثر من 400 رحلة مغادرة أسبوعيا من دبي بطائرة A380 توفر 460 ألف مقعد بحلول مارس 2023 بما في ذلك 81 ألف مقعد في المقصورات الفاخرة ما يمنح العملاء راحة أكبر.

ومع حلول نهاية العام الحالي فإن طيران الإمارات ستخدم نحو ثلث شبكتها بطائرات A380 التي ستصل أعدادها العاملة في الأسطول إلى 85 طائرة مع إطلاق العملاقة إلى مزيد من الوجهات مثل هيوستن وبنغالورو وبيرث وأوكلاند وهونج كونج وكوالالمبور بالإضافة إلى مدن أخرى سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة.

ومع توسيع قائمة المدن ستكون طيران الإمارات قد استعادت 75 بالمائه من شبكة A380 قبل الجائحة. كما ستعزز الناقلة الخدمات القائمة إلى مدن رئيسية ما يزيد من مرونة واستقرار عملياتها.

ولقيت درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة التي أطلقت أولا على رحلات الناقلة إلى كل من لندن هيثرو وباريس وسيدني إعجاب وإقبال العملاء حيث تجاوز الطلب التوقعات ما يدل على جاذبيتها واستعداد المسافرين لتجربة الفخامة والهدوء بخصوصية عالية.