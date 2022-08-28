"اقتصادية عجمان": المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة النهضة التنموية المستدامة

أكد عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن دولة الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام تقديرا و عرفانا بدورها الكبير في بناء ونهضة بلادنا الفتية ، موضحا ان الاحتفال هذا العام تحت شعار " واقع ملهم .. مستقبل مستدام" يأتي وسط تطلعات لمواصلة صدارتها وحضورها القوي وأدائها المتميز في مختلف المجالات الحيوية .

و ضاف الحمراني- في تصريح بهذه المناسبة - ان دعم وتمكين المرأة الإماراتية يمثل إحدى الركائز التنموية الرئيسية في رؤية دولة الإمارات وتوجهات قيادتنا الرشيدة منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيّب الله ثراه " وسار على ذلك القيادة الرشيدة التي رفعت من شأن المرأة و حرصت على تنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة، وارتكزت على حيوية مساهمتها في بناء نهضة الدولة .

وأشار الحمراني إلى الدور الهام للمرأة الإماراتية في النهضة الاقتصادية وتعزيز وجودها في السوق وقطاع الأعمال ،مؤكدا الحرص على دعمها لتحقيق النجاح و الوقوف الي جانبها في التغلب على أي عقبات كي تكون شريكا اساسيا في مسيرة النهضة التنموية المُستدامة.

وأوضح مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ان الدائرة سعت خلال السنوات الماضية الي دعم مجتمع اعمال المرأة من خلال العمل الجاد والدؤوب لترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية حاضنة لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكين المرأة من المشاركة في بناء قطاع الأعمال موضحا ان نسبة سيّدات الأعمال الإماراتيات مقارنة بجميع الجنسيات الأخرى وصلت الي 35 في المئة مما انعكس إيجابياً على حركة تأسيس الأعمال وساهم في تعزيز مساهمتهن في النشاط الاقتصادي في الإمارة .